Amici 22, è già nata una coppia nella scuola? Gli indizi sui social

Flirt in corso tra Samuel Segreto e Maddalena Svevi? Arrivano le ultime indiscrezioni sui nuovi allievi di Amici.

Ieri, mercoledì 14 settembre 2022, è stata registrata la prima puntata della ventiduesima edizione di Amici. Stando alle ultime anticipazioni ben 19 ragazzi sono riusciti a ottenere il tanto ambito banco del talent show di Maria De Filippi e tra questi potrebbe esserci già una potenziale coppia.

Flirt in corso tra due nuovi allievi di Amici 22?

Manca davvero poco alla prima puntata della nuova edizione di Amici, che andrà in onda domenica 18 settembre 2022 su Canale 5. Stando alle anticipazioni, Alessia Marcuzzi e Can Yaman assegneranno le maglie ai ragazzi che sono entrati a far parte della scuola, mentre Luigi Strangis tornerà in studio per presentare il suo nuovo singolo.

Ma le sorprese non sono finite. Stando alle ultime indiscrezioni, riportate da Isa e Chia, pare che ci sia già un flirt in corso tra due nuovi allievi. Stiamo parlando dei ballerini Samuel Segreto e Maddalena Svevi. Per chi non lo sapesse, la ragazza ha alle spalle delle esperienze importanti avendo partecipato a Il Cantante Mascherato, Pequenos Gigantes e al videoclip musicale di Aka7even, Perfetta Così.

I più curiosi, dopo aver letto i nomi dei nuovi protagonisti del talent show di Canale 5, hanno sbirciato sui loro profili social e hanno scoperto che tra Manuel e Maddalena potrebbe esserci già una conoscenza pregressa - si legge su Isa e Chia - Sono infatti emersi dei commenti che Samuel ha lasciato sul profilo Instagram della Svevi e che fanno intendere un certo interesse di lui nei confronti della ragazza. "Ma come si fa?", "Sì ma la devi smettere, sei illegale", sono alcuni dei commenti di Samuel sotto le foto di Maddalena.

