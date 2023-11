Amici 22, due ex ballerine del talent nel cast di Pechino Express: ecco di chi si tratta!

Gossip TV

Due ex ballerine di Amici 22 entreranno a far parte del cast di Pechino Express. Ecco di chi parliamo!

Continua il successo delle ballerine di Amici 22, una delle edizioni più amate e seguite del talent show di Canale5 targato Mediaset. Dopo l'entrata tra i professionisti di Isobel Kinnear, ora, per altre due ex allieve arriva una nuova avventura: la partecipazione alla prossima edizione di Pechino Express!

Amici 22, Megan Ria e Maddalena Svevi prossime concorrenti di Pechino Express!

Mentre il vincitore Mattia Zenzola è stato ospite nella trasmissione di Maria De Filippi per incoraggiare la nuova classe di allievi del programma, sembra che anche per altre due ex compagne di talent sia arrivato un nuovo e interessante programma a cui potranno partecipare. Megan Ria e Maddalena Svevi, infatti, saranno tra le prossime concorrenti del reality Sky Pechino Express!

L'indiscrezione è arrivata dalla gossippar della rete Deianira Marzano, la quale ha riportato un messaggio che le è giunto in dm su Instagram:

"Deia, Megan e Maddalena di Amici 22 nuova coppia a Pechino Express. Tu l'avevi detto che era una probabile coppia a sorpresa!"

Le due ballerine, infatti, sono sempre state molto affiatate nella scuola e anche al di fuori il loro legame è proseguito, tanto che spesso trascorrono momenti di relax insieme e sono protagoniste di divertenti video TikTok. Ora, non resta che aspettare la conferma definitiva della loro partecipazione a Pechino Express!

