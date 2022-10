Amici 22, dopo il gesto di Raimondo Todaro arriva il commento di un ex prof della scuola

Gossip TV

Nel precedenti puntate di Amici, Raimondo Todaro aveva lanciato dell'acqua contro la collega Alessandra Celentano. Un gesto che è stato commentato negativamente da un volto noto al programma. Scopriamo di chi si tratta.

La scuola di Amici di Maria De Filippi continua a far parlare, non soltanto per il talento dei giovani allievi, ma anche per le numerose liti che avvengono tra i vari professori. L'ultima è stata quella tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano.

Il gesto di Raimondo Todaro e il commento di un noto ex prof della scuola

Durante il daytime di qualche giorno fa, Todaro aveva assegnato all'allievo Gianmarco Petrelli una coreografia difficile che, a detta di Alessandra Celentano, aveva come unico scopo quello di metterlo in difficoltà e mandarlo in sfida diretta.

Gli animi si sono scaldati e Raimondo Todaro ha lanciato dell'acqua contro la collega, lasciandola sbigottita. Non ci sono state delle scuse da parte del ballerino e questo atteggiamento non è passato inosservato.

A commentare l'accaduto, con tanto di post su Instagram e video è stato un noto volto al talent show di Canale 5, un professore molto amato e che ha lasciato già da qualche tempo il programma. Stiamo parlando di Steve La Chance.

L'ex professore di Amici ha abbandonato il programma nel 2010, a suo dire il talent era cambiato molto da quando ci lavorava e anche questo episodio ha rafforzato la sua opinione negativa, giudicando il gesto infantile e diseducativo per i giovani che guardano il programma.

