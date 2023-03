Amici 22, Cristiano Malgioglio a ruota libera: "Sono felice di fare questo programma, il vero problema è che..."

Gossip TV

Malgioglio felice ed emozionato di far parte della giuria del Serale di Amici 22.

Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè sono i tre nuovi giudici del Serale di Amici 22. Ospite a Verissimo, il noto e amato paroliere ha raccontato tutte le emozioni provate dopo essere stato contattato da Maria De Filippi e svelato alcuni retroscena inediti sul rapporto con il giovane cantautore e ballerino professionista.

La confessione di Malgioglio su Amici

Cristiano Malgioglio ha rilasciato un'intervista a Verissimo in cui ha parlato della sua nuova esperienza come giudice del Serale di Amici. Il noto paroliere è stato chiamato da Maria De Filippi per giudicare le esibizioni di tutti i ragazzi della scuola insieme a Giuseppe Giofrè e a Michele Bravi:

Io sembro la zia d’America, quella che è arrivata dall’Australia. Loro sono talmente giovani. Mi trovo molto bene, sono molto felice di fare questo programma, che sognavo da tantissimo tempo. La responsabilità è anche tanta perché poi devi anche giudicare e mi dispiace che qualcuno deve andarsene via o meno. Il problema è che sono tutti bravi. Bravissimi. Mi trovo molto bene, poi è la prima volta che lavoro con Maria. La prima puntata ero molto emozionato sinceramente. Poi piano piano sto prendendo quota. Tu che mi conosci molto bene, sai che sono molto sensibile però una volta che conosco il personaggio mi abituo, spero di fare una buona, bella figura. Mi sento molto più rilassato, adesso sì [...] Sono meravigliosi tutti e due. Due bravi professionisti. Giuseppe ha una carriera davanti e chissà quante cose farà. Michele è un cantautore prezioso che io amo molto. E poi ci sono io… non lo so… magari dopo questo programma andrò in pensione… sarebbe l’ora no? Ho detto ai miei nipoti quando vedete vostro zio patetico chiudetemi a casa. Non fatemi uscire più che non devo fare più niente. Io amo molto questo lavoro, non so fare altre cose.

Impossibile non parlare della simpatica complicità nata con Giuseppe ad Amici:

A Giuseppe piace inciuciare... Io pettegolo? Se una mi confida qualcosa devo dirla per forza! Non riesco a tenermi un segreto! Però bisogna vedere che tipo di segreto! Però sai che cosa hanno loro due? Che sono bellissimi. Sono molto belli, io mi sono rivisto l’altra sera e ho detto “ma guarda come sono meravigliosi! Io non mi trovo così bello!” Cosa mi manca? Datemi una luce pazzesca, per favore illuminatemi tutto.

