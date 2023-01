Amici 22: Cricca rientra nella scuola, la reazione social di Ascanio

Gossip TV

Ascanio commenta con ironia sui social il ritorno di Cricca ad Amici.

La puntata di ieri di Amici 22 è stata ricca di colpi di scena. A grande sorpresa di tutti, e in via del tutto eccezionale, Cricca ha avuto la possibilità di tornare nella scuola e continuare così la sua corsa al Serale. Un lieto fine che ha provocato la reazione sui social del cantante ed ex allievo di Rudy Zerbi, Ascanio.

La frecciata social di Ascanio al programma Amici

Nel corso dell'ultima puntata di Amici 22, Tommy Dali e Valeria Mancini sono stati costretti a lasciare la scuola per via dei "gravissimi fatti" avvenuti nella notte di Capodanno. Se il giovane e amato cantante è stato eliminato dal suo professore Rudy Zerbi, l'allieva di Lorella Cuccarini ha perso la sfida contro Cricca.

Cricca, dopo essere stato eliminato, è quindi rientrato nella scuola di Amici in via del tutto eccezionale. Una decisione quella presa dalla produzione del talent show di Maria De Filippi che è stata commentata sui social da Ascanio. "Quando è l’8 di gennaio e decidono di non farti rientrare" ha scritto il giovane cantante in un video di TikTok ironizzando proprio sul ritorno di Cricca.

Con l'eliminazione di Valeria Mancini, in arte Guera, e Tommy Dali quindi i ragazzi che continuano il loro percorso nella scuola sono: Maddalena, Samu, Vanessa, Megan, Mattia, Eleonora, Samuel, Gianmarco, Isobel, Wax, Federica, NDG, Angelina, Niveo, Cricca, Piccolo G, Jore e Aaron. Ricordiamo che Ramon è l'unico ad aver già ottenuto la maglia per il Serale.

