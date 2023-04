Amici 22, Cricca in crisi per il guanto di Arisa: "Si contraddice nella lettera, per lei non ho uno stile"

Gossip TV

Nel daytime di Amici di oggi, Arisa ha lanciato a Cricca un guanto di sfida che ha messo in crisi il cantante. Vediamo insieme cosa è successo.

Ad Amici siamo oramai entrati nella seconda e decisiva fase del talent di Canale 5 e nella scuola di Maria De Filippi non mancano i momenti difficili. Nel daytime di oggi, ad esempio, è stato mostrato come Cricca sia stato messo in crisi dal guanto di sfida lanciato da Arisa e che lo contrappone a Wax.

Amici 22, Cricca in crisi per il guanto di sfida di Arisa

Durante il daytime, Cricca ha ricevuto il guanto di sfida di Arisa, chiamato contemporaneità: nella lettera che accompagnava il guanto, la maestra di ballo poneva l'accento su quanto la voce del giovane allievo di Cuccarini fosse vintage, il che di per sé non è un elemento negativo, ma che rispetto a Wax, Cricca non ha ancora trovato la propria dimensione e la propria cifra stilistica. Con una simile accusa, già la scorsa settimana, Arisa aveva sfidato Cricca, invitandolo a tirar fuori la sua originalità. Il brano scelto per la sfida di questa settimana è un testo degli Equipe 84 Tutta mia la città, che Wax ammette di non aver mai ascoltato prima.

Nonostante, Cricca sia abituato alle critiche di Arisa, non riesce a non pensare a questa sfida e si confronta con Ramon. Il ballerino prova a tirargli su il morale, incoraggiandolo a pensare che al di là delle difficoltà che la sfida pone, lui deve cercare di non prenderla sul personale e provare a dare il meglio di sè, perché si tratta di un compito, di una sfida e come tale bisogna affrontarlo. Ma Cricca non riesce a non pensare alle parole di Arisa, tanto che rilegge la lettera e sembra quasi non riuscire a concentrarsi sul compito:

"Ma non vedi come si contraddice nella lettera? Prima dice che la mia voce, essendo vintage e appartenendo al passato, può sopravvivere al tempo, ma poi dice che devo 'fare della mia debolezza una forza', ma qual è questa debolezza? Che significa che 'non so fare mie le cose'? Cosa mia manca a livello di autonomia artistica?"

Cricca sembra davvero in difficoltà: riuscirà a superare questo suo blocco e a dare il meglio di sé nella quinta puntata del Serale?

