Amici 22, confessione shock di Megan contro Raimondo Todaro

Gossip TV

Nel daytime di oggi, Megan ha avuto un crollo e si è sfogata con Maria De Filippi contro il maestro di ballo Raimondo Todaro. La ballerina è apparsa in difficoltà e ha rivelato di non poter continuare così. Ecco cosa ha detto

Nel daytime di oggi, giovedì 17 novembre, Megan ha avuto un crollo emotivo, a causa del rapporto con il maestro Raimondo Todaro. Durante l'allenamento per preparare un compito assegnatole da Alessandra Celentano, la ballerina non si è sentita supportata ed è scoppiata in lacrime.

Amici 22, le lacrime di Megan: "Per lui non va mai bene niente"

In sala prove, l'esercitazione di Megan per un compito che Alessandra Celentano le ha assegnato non è andata come previsto. Raimondo Todaro l'ha rimproverata più di una volta per la pessima esecuzione e la ragazza si è sentita mortificata. Lo sfogo contro il suo insegnante è avvenuto prima con Gianmarco, con cui Megan ha una storia, e poi anche con Maria De Filippi.

Per Megan, questo compito è di grande importanza, perché è il frutto di un chiarimento con Alessandra Celentano a cui ha chiesto di darle compiti anche difficili per aiutarla a migliorare. La ballerina ha confessato che, mentre con il professore Montesso e il ballerino Michele non ha avuto problemi, con Todaro non si può dire lo stesso.

Sfogandosi con Gianmarco, l'allieva ha rivelato di non vedere apprezzati i suoi sforzi:

"Sento che tutto il lavoro che ho fatto fino ad ora viene riconosciuto poco. E di questo mi dispiace tantissimo, perché mi sto impegnando tanto. Ieri, facevo le cose bene, oggi, invece lui mi ha detto che il compito non è pronto."

Dopo Gianmarco, è stato il turno di Maria De Filippi. La conduttrice di Amici è sempre molto empatica con i ragazzi della scuola e ha ascoltato attentamente lo sfogo di Megan contro Raimondo Todaro:

"Non ho visto un apprezzamento del lavoro che ho fatto. Mi sto impegnando tantissimo per raggiungere anche solo la decenza, ma lui non lo riconosce proprio."

Maria De Filippi le ha ricordato che oggi è anche il suo compleanno e per lei ha avuto una dolcissima sorpresa: un video saluto della madre di Megan, a cui la ragazza è molto legata. Un video messaggio che ha rasserenato la giovane ballerina e le ha restituito il sorriso.

Scopri le ultime news su Amici