Amici 22 Capodanno Gate, il fratello di Wax interviene sui social: "Io so tutto quello che è successo"

Il fratello di Wax sbotta sui social e parla per la prima volta del Capodanno gate ad Amici.

La ventiduesima edizione di Amici continua a stare al centro delle critiche e delle polemiche per il famoso Capodanno Gate. Dopo Valeria Mancini, in arte Guera, anche il fratello di Wax è intervenuto sui social pubblicando un video in cui racconta la sua versione dei fatti.

La verità del fratello di Wax sul Capodanno Gate ad Amici 22

Cosa è successo a Capodanno nella casetta di Amici? Stando alle parole dei professori del talent show di Maria De Filippi, ma anche degli allievi, è stato proprio Wax il capobanda del gruppo che l'ha combinata grossa. A difendere il giovane cantante dalle accuse ci ha pensato il fratello che tramite dei video pubblicati su TikTok ha affermato:

Ragazzi che ci crediate o meno, io sono il fratello maggiore di Wax. Essendo fratello, ci siamo chiamati e io so tutto quello che è successo a Capodanno la notte del 31 dicembre. Tutto. Vi posso dire che a Capodanno, nella casetta di Amici, non è successo un ca**o. Quindi, chi insulta mio fratello, chi insulta la sua educazione, sta insultando anche la mia. Oltre che insultare la mia famiglia, insulta anche la mia educazione. Non è carino e soprattutto non serve a un ca**o.

Ma non è finita qui. Il fratello di Wax ha poi pubblicato un altro video in cui finge, per provocazione, di inalare della noce moscata. Negli ultimi giorni, infatti, si vociferava che i ragazzi convolti nel caso di Capodanno (Tommy Dali, NDG, Samu, Maddalena, Guera e Wax) avessero sniffato un preparato psicotropo proprio con tale spezia.

