Amici 22, Benedetta Vari torna sui social dopo il trionfo di Mattia Zenzola: le prime dichiarazioni della ballerina

Benedetta Vari dopo la vittoria di Mattia Zenzola ad Amici: "È stato un viaggio incredibile".

Dopo i finalisti di Amici 22, anche Benedetta Vari è tornata sui social per fare un billancio del suo sorprendente percorso nella famosa scuola di Canale 5. Non solo. La ballerina di Mattia Zenzola ha colto l'occasione anche per ringraziare i ballerini professionisti e il suo insegnante di ballo Raimondo Todaro.

Le prime dichiarazioni di Benedetta Vari

Mattia Zenzola ha vinto la ventiduesima edizione di Amici, ma ad accompagnarlo durante il suo percorso al Serale c'è sempre stata Benedetta Vari. A distanza di alcuni giorni dalla finalissima, la ballerina di latino ha deciso di rompere il silenzio sui social e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi:

È stato un viaggio incredibile. Non smetterò mai di ringraziare Raimondo Todaro, Umberto e Francesca Tocca per ogni singolo momento passato in sala, la fiducia e il sostegno Grazie e te Mattia Zenzola, di tutto. Grazie ai meravigliosi ragazzi con cui ho condiviso ogni giorno, a tutte le persone che hanno lavorato con amore per noi e a te Maria, sempre. Sono immensamente grata.

Per chi non lo sapesse, il percorso di Benedetta ad Amici è stato a dir poco sorprendente. La ballerina è entrata nella scuola per volere di Raimondo Todaro, ma è stata bloccata a pochi giorni dall'inizio del Serale. Il feeling tra l'allieva e Mattia Zenzola, però, non è passato inosservato a Maria De Filippi che ha deciso di proporle un contratto da professionista così da continuare a lavorare insieme al latinista.

