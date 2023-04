Amici 22, Arisa scrive a Federica Andreani: "Grazie per le emozioni che mi hai dato, mi hai fatta sentire importante"

Gossip TV

Arisa scrive una dolce lettera a Federica Andreani dopo la quinta puntata del Serale di Amici 22.

L'eliminazione dal Serale di Federica Andreani ha letteralmente spiazzato gli allievi e i professori della scuola di Amici 22. Tra tutti Arisa che, destabilizzata e delusa dall'uscita della sua allieva, ha deciso di intervenire sui social e dedicarle parole piene di stima e affetto.

Federica Andreani eliminata da Amici: la dedica di Arisa sui social

La quinta puntata del Serale, andata in onda sabato 15 aprile 2023 su Canale 5, ha visto l'eliminazione di Federica Andreani. La cantante ha perso al ballottaggio finale contro Ramon Agnelli ed è stata costretta a lasciare la scuola. Un'uscita di scena davvero inaspettata che è stata commentata sui social anche dalla coach Arisa:

Questo è uno scatto di Fede mentre manda un bacino a tutti voi. Piccola Fede, quanta strada hai fatto per arrivare fino a qui.. Sei una ragazza pulita, forte, una grande lavoratrice, in grado di non prendersi mai troppo sul serio ma di prendere sempre sul serio tutto. Mi hai resa fiera di te sempre. Grazie per tutte le emozioni che sei stata in grado di darmi e per tutte le volte che mi hai fatta sentire importante per te...

Ti auguro di avere ancora tanto cibo per dar da mangiare ai tuoi sogni e farli diventare grandi. Non mollare la musica se è quello che ti rende felice, valuta bene se è vero amore e abbi sempre cura di te. Ti voglio bene, Ros.

Con l'eliminazione della brava cantante Federica, i ragazzi ancora in gara al Serale sono: Wax e Mattia Zenzola per il team TodArisa; Angelina, Cricca e Maddalena Svevi per il team CuccaLo; Aaron, Isobel e Ramon Agnelli per il team Zerbi-Cele.

