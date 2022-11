Amici 22, Arisa manda in sfida Piccolo G. e lo gela: "Non mi emozioni"

Gossip TV

Ad Amici durante uno degli ultimi daytime Arisa aveva mandato in sfida Piccolo G. con parole molto dure. Durante l'esibizione, però, l'insegnante sembrava quasi essersi pentita di questa scelta. Ecco cosa è successo.

In uno degli ultimi daytime di Amici, l'allievo Piccolo G. ha ricevuto una busta rossa dall'insegnante Arisa. La coach lo ha apostrofato con parole abbastanza dure e che hanno lasciato in lacrime l'allievo.

Arisa a Piccolo G:"Le tue canzoni mi sembrano tutte uguali"

La busta rossa ricevuta da Piccolo G. è stata un duro colpo da mandare giù per l'allievo, tanto che il cantante si è sfogato con i compagni, estremamente frustrato. A mandarlo in sfida è stata Arisa, che gli ha scritto nella busta parole abbastanza dure e difficili da digerire:

" Caro Piccolo G. il tuo stile mi piace ma ho un problema. Se ti ascolto la prima volta mi sembri originale, ma se sento più di una canzone cominciano a sembrarmi tutte uguali. Secondo me avresti bisogno di pezzi e produzioni che spaccano e al momento non li hai"

Per l'allievo le parole di Arisa sono state fonti di lacrime e dispiacere, soprattutto, se considerato che il cantante si era già scontrato in passato con un altro prof della scuola, Rudy Zerbi. Tuttavia, Piccolo G. si è dato da fare e nella puntata di domenica è andato in sfida contro un cantante scelto da Arisa.

Il suo sfidante si chiama 2ue ed è stato scelto da Arisa per un motivo ben preciso:

" Dopo aver perso Andre ho visto 2ue, che mi è piaciuto tantissimo perché mi emozione e ha una voce che mi piace particolarmente.

Tuttavia, il giorno della sfida, la stessa Arisa ha in qualche modo ritrattato le sue parole e la sua decisione di mandare in sfida Piccolo G:

"Piccolo G. devi sapere che stanotte eri con me. Ti ho dato la sfida ma poi ho pensato di aver fatto una cavolata, ci ho pensato tutta la settimana se dartela oppure no. [...] Ho riflettuto però che, per aver in squadra 2ue, avrei penalizzato seriamente te. Per questo ti do la possibilità di scegliere se accettare la sfida oppure no."

Il ragazzo ha deciso di accettare comunque la sfida, per provare il suo talento e confermare la maglia. A giudicare la sfida è arrivato Beppe Vessicchio, che ha ascoltato prima gli inediti dei due sfidanti: Più mia per Piccolo G. a cui 2ue ha risposto con la sua Dentro la discoteca. La sfida è proseguita con la cover di Fenomenale di Gianna Nannini e Man in the Mirror di Michael Jackson.

Dopo aver ascoltato entrambi, Beppe Vessicchio ha confermato la maglia a Piccolo G. con questa motivazione:

" Per me è sufficiente. Io valuto la creatività individuale e la capacità di esprimerla, ma anche il rapporto tra prevedibilità e sorpresa che è altrettanto importante. Piccolo G. mi ha colpito per la sua capacità di sorprendermi, anche se non sempre a fuoco. Quello che volevi dire è arrivato, con il giusto meccanismo. Vocalmente però hai ancora delle difficoltà"

Nonostante tutto, sembra però che per Arisa i dubbi su Piccolo G. non siano ancora del tutto chiariti:

"Hai un bello stile e un bel timbro, ma è come se ti mancasse quello scatto in più sull'empatia. Mi capita di non emozionarmi quando ti sento cantare perchè i canali per appassionarsi sono tre: la voce, l'emotività o il pensiero di un artista. Fatti conoscere di più, io vorrei sapere che cosa pensi. Voglio affezionarmi a te, capire che cosa mi vuoi dire e dove mi vuoi portare. In ogni cover che hai la possibilità di fare devi farci capire chi sei"

