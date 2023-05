Amici 22, Anticipazioni Serale: l'ufficio stampa della Fascino rompe il silenzio sulla registrazione della Semifinale

Gossip TV

Arriva la comunicazione della Fascino: "La semifinale di Amici 22 potrebbe essere spostata, davanti al Covid non possiamo fare nulla".

La registrazione della semifinale di Amici 22, prevista per giovedì 4 maggio 2023, potrebbe essere seriamente spostata. A far luce sulla situazione ci ha pensato l'ufficio stampa della Fascino che, contattata da Fanpage, ha fatto sapere che davanti al Covid non si possono fare previsioni.

A rischio la semifinale di Amici 22: interviene la Fascino

Sarebbero 14 le persone risultate positive al Covid nella scuola di Amici: 4 allievi e 10 tecnici. Stando a quanto riportato dalle giornaliste Mirella Dosi e Simona Bastiani sui social, infatti, proprio a causa dell’impossibilità di garantire la presenza degli ragazzi in studio sarebbe a rischio la registrazione della semifinale prevista per giovedì 4 maggio.

A far luce sulla situazione ci ha pensato l’ufficio stampa di Amici che, contattata da Fanpage, ci ha tenuto a precisare che nessuna decisione sarebbe stata ancora presa ufficialmente: "Non siamo in grado di prevedere nulla, davanti al Covid non possiamo fare nulla. La semifinale potrebbe essere spostata, ma attendiamo notizie dalla produzione".

Leggi anche Maddalena a cuore aperto ad Amici 22

Se così fosse la finale della ventiduesima edizione del talent show andrebbe in onda non più domenica 14, ma sabato 20 maggio. Ricordiamo che i ragazzi ancora in gara al Serale sono: Wax e Mattia Zenzola per il team Todarisa; Aaron e Isobel Kinnear per il team Zerbi-Cele; Maddalena Svevi e Angelina per il team CuccaLo.

Scopri le ultime news su Amici.