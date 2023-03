Gossip TV

Oggi, venerdì 3 marzo, si è registrata l'ultima puntata di Amici prima del serale: le anticipazioni.

Oggi, venerdì 3 marzo, si è registrata l'ultima puntata di Amici prima del serale che andrà in onda domenica 12 marzo nella consueta programmazione pomeridiana. Maria De Filippi è tornata a lavoro a distanza di una settimana dalla dolorosa perdita del marito, Maurizio Costanzo. "

"Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato" ha dichiarato queen Mary tra gli applausi del pubblico.

Scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni diffuse dalla pagina Twitter GossipTv

Amici 22, anticipazioni di domenica 12 marzo: gli eliminati e il direttore artistico del serale

Benedetta riceve un contratto come professionista per ballare con Mattia, rimanendo così in casetta, ma eliminata dal programma. Alla fase finale del talent show sono passati 15 allievi. Ospite in studio Francesca Michielin.

Stephane Jarny sarà il direttore artistico del serale. Prova TIM è stata vinta da Mattia.

Alcuni cantanti hanno potuto cantare nuovi inediti: “Passo passo” è la canzone di Niveo mentre “Maledetta felicità” quella di Cricca

Altre anticipazioni sono stata diffuse dalle colleghe di IsaeChia:

La puntata dunque è iniziata e ha visto sin da subito gli alunni messi a dura prova. La produzione infatti ha informato gli stessi e i rispettivi professori proprio oggi che il tetto massimo degli alunni ad accedere al serale sarebbe stato 15. Quindi si è stabilito che ogni alunno rimettesse in gioco la maglia del serale già conquistata per poter gareggiare tutti allo stesso livello.

A turno dunque tutti i ragazzi si sono esibiti e chi riceveva la media dell’8 dai professori poteva accedere al serale.

Il primo round ha visto conquistare la maglia a Federica, Angelica, Isobel e Maddalena.Secondo round, nuovamente si sono esibiti tutti e alla fine ad ottenere la maglia sono stati: Mattia, Wax e Aron.

Terzo round, successivamente a nuove esibizioni, ha visto ottenere la maglia a Alessio, Ramon e Piccolo G.

Quarto round infine ha visto riuscire ad ottenere la fatidica maglia Cricca, Gianmarco, Meghan, Samu e NDG.

Gli unici due esclusi dunque sono stati Niveo e Benedetta che quindi sono stati eliminati definitivamente eliminati. Benedetta però ha avuto una proposta lavorativa con contratto da parte di Maria. Starà all’interno della casetta con i ragazzi e lavorerà con Mattia per preparare i passi a due latino americani previsti nel serale visto che a causa Covid l’alunno non avrebbe potuto fare passi a due con i professionisti.

