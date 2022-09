Amici 22, anticipazioni della terza puntata: un provvedimento disciplinare e due sfide dirette

Gossip TV

Oggi, mercoledì 28 settembre 2022 si è registrata la terza puntata della ventiduesima edizione di Amici: ecco cosa è successo.

Oggi, mercoledì 28 settembre 2022, si è registrata la terza puntata della ventiduesima edizione di Amici che andrà in onda domenica 2 ottobre prossimo alle ore 14 su Canale 5.

Ecco le anticipazioni diffuse dal SuperGuidaTv:

Achille Lauro ha giudicato la sfida tra i cantanti. Anbeta – allieva di Alessandra Celentano – la prova dei ballerini. Nessun eliminato tra i ragazzi. Ramon, ballerino classico, ha di nuovo la maglia sospesa.

Inizia la puntata con un filmato della Celentano. Hanno fatto vedere un post su Instagram dove le hanno regalato dei fiori, il web ha provato ad indovinare il nome del ragazzo misterioso e come nome hanno proposto Rudy, Todaro e Stefano de Martino. La maestra ha ovviamente ha negato. Rudy Zerbi ha detto che tra loro c’è una grande amicizia, ma non può esserci nulla perché la loro relazione durerebbe come un gatto in tangenziale.

Gara inediti. Scelti per fronteggiarsi: Niveo, Tommi e Wax. Giudica Max Brigante. Vince Tommy.

Provvedimento disciplinare in arrivo per i ragazzi. La produzione ha mostrato un filmato dove tutti i cantanti sono usciti fuori dallo studio non rispettando le regole ha quindi deciso che l’ultimo classificato nella gara cover sarebbe finito in sfida. Unico a salvarsi Aaron perché non è mai uscito fuori dallo studio insieme a Niveo e Tommy per via della gara inediti.

Gara cover: Tommy e Niveo, nonostante fossero esonerati, hanno decido ugualmente di partecipare alla gara cover mostrandosi così propositivi e dimostrando di aver voglia di sfruttare al massimo la possibilità che gli è stata data per esibirsi. Wax è stato il più titubante. Sembrava non voler partecipare perché aveva già una sfida voluta da Rudy, ma alla fine, spronato da Arisa, ha deciso di mettersi in gioco.

Voti di cantanti e ballerini:

8,5 Ludovica; 8 Mattia, Megan e Ramon; 7,5 Samuel e Gianmarco; 7+ Samu; 7- Maddalena; 6+ Asia; Aaron 6; Niveo 6; Federica 6,5; NDG 8; Piccolo G 6; Tommy 7; Andre 6,5; Wax 8. In sfida vanno Piccolo G e Niveo.

Compito di Emanuel Lo a Rita. Balla prima Rita e poi Elena, la professionista. Il prof esprime un giudizio negativo e immancabilmente si accede una lite tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

Ramon è stato criticato da Emanuel Lo perché a suo dure guardava sempre a terra. Raimondo gli ha dato un voto più basso di tutte le sue esibizioni.

Cricca non era presente in studio. Al momento il motivo non è noto.

Le sfide: Wax contro un ragazzo che suonava il pianoforte. Giudice Charlie Rapino. Wax rimane nella scuola. Niveo contro una ragazza di nome Federica. Vince Niveo.

