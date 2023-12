Amici 22, Angelina Mango vince il Disco di Platino con il singolo Che t'o dic a fa'

Gossip TV

Angelina Mango, seconda classificata ad Amici 22, è inarrestabile: dopo il successo ottenuto nel talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi, anche fuori dal programma Mediaset, la giovane cantante si sta facendo notare e ha raggiunto un nuovo successo: il suo singolo Che t'o dic a fa' ha ottenuto i lDisco di Platino.

Ad annunciarlo, anche in maniera piuttosto ironica, è stata la stessa cantante con un post su Instagram: in una carrellata di foto che mostrano sia lei, sia uno Zac Efron dai capelli platino, Angelina Mango ha espresso la sua emozione al nuovo traguardo raggiunto:

"Oggi ho mal di schiena, mi è uscito un disco di platino. Grazie a tutti!"

Con questo, Angelina Mango ha collezionato due Dischi d'Oro per Voglia di vivere e tre di Platino per Ci pensiamo domani. A commentare positivamente il suo successo anche la ballerina Giulia Stabile, che ha commentato così il post: Amore spacchi tu e le tue didascalie!" Ma per la giovane artista si prospetta un'ulteriore trionfo: sarà infatti tra i Big del prossimo Festival di Sanremo 2024, come ha annunciato Amadeus il 3 dicembre. La kermesse canora quest'anno si svolgerà dal 6 al 10 febbraio e ancora non sono state annunciate le canzoni che i cantanti porteranno in gara.

