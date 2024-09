Amici 22, Angelina Mango pubblica la versione spagnola di Melodramma e il video è già virale

Gossip TV

Angelina Mango, ex allieva di Amici 22, ha pubblicato la versione spagnola della sua hit Melodramma e il video è già diventato virale sul web!

Angelina Mango è una delle protagoniste di Amici 22 più amate e seguite di sempre: la cantante, che si è classificata al secondo posto alla finale del talent di Canale5, ha vinto Sanremo2024, ha partecipato all'Eurovision Song Contest e ha lanciato un nuovo EP, poke melodrama, che ha già conquistato i fan. La sua hit principale, melodrama, ha scalato rapidamente le classifiche dei brani più ascoltati su Spotify e ora Angelina Mango ha lanciato anche la vversione spagnola della canzone. E il videoclip con protagonista l'artista è già virale!

Amici 22, la versione spagnola di Melodrama conquista il pubblico

Angelina Mango ha deciso di far conoscere la sua voce al di fuori dell'Italia e per farlo, oltre al tour europeo che partirà a breve e che ha già collezionato diversi sold out, ha pubblicato la versione spagnola di melodrama.

Il brano è uno dei più amati dai fan del suo nuovo EP e nel giro di pochi giorni è diventato tra i brani più ascoltati su Spotify. Di recente, Angelina ha anche festeggiato la certificazione della hit con il disco di platino e oggi, 20 settembre, ha condiviso sui social la versione spagnola della canzone.

Il mercato latino è, infatti, uno dei più fertili per la musica italiana: basti pensare al successo di artisti, nei territori di lingua spagnola e non solo, come Tiziano Ferro e Laura Pausini e, più recentemente di Annalisa. Per pubblicizzare la versione spagnola di melodrama, Angelina Mango ha postato anche il videoclip della canzone, nel quale balla e si scatena insieme al corpo di ballo. Inutile dire che, nel giro di poche ore, il video ha già fatto incetta di visulaizzaioni e commenti dei fan dell'artista.

Amici 22, Angelina Mango e i progetti per l'autunno

Dopo essere arrivata seconda ad Amici22, per Angelina si è aperto un luminoso percorso: vincitrice di Sanremo 2024, poi settima classificata all'Eurovision Song Contest in Svezia, dove ha rappresentato l'Italia. E, nel frattempo, un nuovo album nel quale non mancano collaborazioni con alcuni dei più grandi talenti della musica e che è già uno dei più ascoltati di questa estate.

Il nuovo tour partirà da Roma, all'Atlantico Live, l'11 e 12 ottobre, poi proseguirà per Napoli (Casa della Musica il 14 e 15 ottobre) e a seguire altre tappe nei club d'Italia. Il tour europeo invece, comprenderà tappe -anche queste già sold out - a Monaco di Baviera, Colonia, Londra, Bruxelles, Francoforte, Parigi e Madrid.

Ospite di diversi palchi questa estate per i vari eventi musicali che hanno popolato le piazze delle città d'Italia - ultimo fra tutti i Tim Music Awards - Angelina Mango non si fermerà neppure questo autunno ed è pronta a partire per i suoi tour.

