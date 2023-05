Gossip TV

Angelina Mango è una delle cantanti più talentuose di questa edizione di Amici ed è felicemente fidanzata. Vediamo insieme di chi si tratta!

Sin dal suo ingresso nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Angelina Mango si è distinta per la straordinarietà della sua voce e la maturità con cui approccia i compiti che le affidano gli insegnanti. In poco tempo, ha saputo conquistarsi l'affetto dei compagni e del pubblico, in barba a chi invece vuole vedere in lei solo la figlia del compianto cantante Mango, scomparso oramai quasi 10 anni fa. Sulla vita privata di Angelina si conosce poco, ma dopo che i fan hanno notato un avvicinamento al cantante Wax, è emerso anche che la cantante è felicemente fidanzata. Vediamo insieme con chi!

Amici 22, Angelina Mango è fidanzata: ecco con chi!

A scoprire il nome del fortunato innamorato è il sito di Fanpage.it, che rivela che il giovane in questione è un musicista, Antonio Cirigliano, di 24 anni, con cui Angelina è fidanzata da diverso tempo. Al suo ingresso nella scuola, Angelina aveva rivelato di essere fidanzata, ma non aveva mai fornito dettagli e com'è già capitato altre volte, i fan hanno immaginato che - non parlando mai della sua vita privata - la ragazza potesse essere tornata single. In realtà, lei e Antonio sono fidanzati da diverso tempo e il cantante è stato molto vicino alla ragazza, anche dal punto di vista professionale, visto che hanno girato diversi festival musicali e si sono esibiti insieme.

La loro storia è nata grazie alle presentazioni fatte da amici comuni e quella che era solo un'amicizia si è poi trasformata in altro. Non solo Angelina non ha mai menzionato il nome di Antonio, ma neppure lui si è mai intromesso nel percorso della cantante, limitandosi a tifare per lei lontano dai riflettori o dai social, su cui non è inoltre particolarmente attivo.

Resteranno delusi i fan della coppia Wax e Angelina, che speravano in un'evoluzione del loro rapporto, ma come ha fatto notare Maria De Filippi, tra loro non c'è altro che amicizia!

