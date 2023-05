Amici 22, Angelina Mango dopo la vittoria di Mattia Zenzola: "Io ero la favorita? Non lo sapevo e non ci pensavo"

Gossip TV

Angelina Mango commenta la vittoria di Mattia Zenzola e svela i suoi nuovi progetti dopo Amici.

La finale di Amici 22, andata in onda domenica 14 maggio in prima serata su Canale 5, ha visto trionfare il latinista Mattia Zenzola. Secondo posto per la bravissima cantautrice Angelina Mango, seguita dal cantante Wax e dalla ballerina Isobel Kinnear.

Angelina Mango svela i nuovi progetti dopo Amici 22

A pochi giorni dalla finale, Angelina Mango ha rilasciato diverse interviste in cui è tornata a parlare della sua esperienza nella scuola di Amici 22. Nessun rimpianto o delusione, la figlia di Mango è soddisfatta del suo percorso nel talent show di Maria De Filippi ed è contenta per Mattia Zenzola proprio come ha rivelato al settimanale Leggo:

Non sapevo di essere la favorita e non ci pensavo. La finale è stata una vittoria. Quando distribuivano la competitività io ero in fila per le paranoie. Sono felice per Mattia, ha vinto perché è bravo. […] Se è vero che devo molto a mio fratello? Ho sempre osservato mamma e papà ma è mio fratello batterista che fin da piccola mi ha spiegato come fare musica.

In un'intervista rilasciata a Il Messaggero dopo la finale di Amici 22, come riporta Biccy, Angelina ha parlato invece della sua nuova "famiglia":

Adesso riparto, con una squadra alle spalle che somiglia più a una famiglia. Chi ne fa parte? La manager Marta Donà: mi ha contattata e le sue idee mi hanno convinta. E poi lo staff di Amici, al quale ho scelto di rimanere legata firmando con l’etichetta 21co: mettono il cuore in quello che fanno. Se mi aveva contattato Tiziano Ferro l’anno scorso? Non c’era un rapporto di lavoro definito: si era proposto di produrmi un singolo.

