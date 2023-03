Amici 22, Alessio Cavaliere in crisi durante la puntata: "Non so cosa sto facendo"

Gossip TV

Durante il daytime di Amici di oggi, martedì 7 marzo, uno dei ballerini, Alessio, pur avendo ricevuto la maglia per il Serale, ha rivelato di essere molto insoddisfatto. Ecco cosa è successo.

Il daytime di oggi di Amici di Maria De Filippi ha visto diverse prove da parte degli ultimi allievi che ancora non hanno la maglia, ma anche un momento di grande sconforto di Alessio Cavaliere, uno degli ultimi allievi a essere entrati nella scuola e che ha avuto da pochissimo la maglia per il Serale. Nonostante questo grande momento di felicità, il ballerino ha rivelato di non essere comunque tranquillo.

Amici 22, Alessio Cavaliere in crisi durante il daytime

Durante la lezione, Alessio si è sentito oppresso e ha chiesto di tornare in casetta, dove è stato raggiunto da Cricca e Wax. Entrambi i ragazzi gli hanno consigliato di sfogarsi e lasciar andare ciò che aveva dentro. Tra le lacrime, il ballerino ha confessato:

"Oggi, ero in sala e mi sembrava di ballare da due settimane, ti giuro. Non lo so, è un periodo che mi succedono queste cose, che mi faccio domande, che mi chiedo se quello che faccio è giusto."

Wax ha provato a rassicurarlo, dicendogli che questi giorni capitano a tutti, ma poi passano. Alessio ha rivelato che durante le prove, mentre provava a memorizzare i passi della coreografia, non riusciva a concentrarsi, per la troppa pressione:

"Sento la pressione della maglia, ecco qual è la verità"

I suoi compagni hanno provato a rassicurarlo, ricordandogli le sue qualità anche all'esterno della danza, di come sia rispettoso con gli altri ragazzi, di quanto si impegni in tutto ciò che fa. Alessio ha confessato di avere molti dubbi come ballerino e di non essere ancora "completo" nella sua formazione ed è per questo che è in crisi. A rassicurarlo arriva anche Ramon, che ripete le stesse parole dei suoi amici e, quando Alessio nomina la facilità con cui ad esempio Samu Segreto ha appreso i nuovi passi, commenta:

"Siamo tutti diversi, Samu è uno che subito impara e poi pulisce. Quello che provi è normale, il Serale fa paura a tutti."

