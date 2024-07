Amici 22, Alessio Cavaliere diventa direttore artistico di una scuola di danza

Gossip TV

L'ex ballerino di Amici 22, Alessio Cavaliere è stato nominato direttore artistico di un'importante scuola di danza. Ecco cosa sappiamo!

Alessio Cavaliere è stato uno degli allievi della scorsa edizione di Amici 22: ballerino della squadra di Raimondo Todaro, pur non essendo arrivato in finale, è riuscito a ritagliarsi un posto nel cuore dei fan del talent di Canale5. Per lui, a più di un anno dalla fine dell'edizione del programma condotto da Maria De Filippi è arrivata una bellissima opportunità: diventare direttore artistico di una prestigiosa scuola di danza.

Amici 22, Alessio Cavaliere direttore artistico di una scuola di ballo

Dopo il percorso ad Amici di Maria De Filippi, per Alessio Cavaliere si è presentata una fantastica opportunità: come annunciato sui social, è stato nominato direttore artistico della Ods On Dance Studio, una delle scuole di danza più prestigiose in Italia e conosciuta anche all'estero. Alessio entrò ad Amici a gennaio 2023, dopo aver vinto una sfida contro Samuel Antinelli.

Dopo la fine del talent, Alessio ha proseguito la sua carriera di ballerino, partecipando a diversi eventi come professionista della danza e ora per lui è arrivata la nomina a direttore artistico di una prestigiosa scuola di ballo, molto nota anche ai fan del programma, perché è una delle scuole che ha offerto borse di studio agli allievi di Amici.

Amici 22, il successo di Alessio Cavaliere dopo la fine del talent

Dopo un primo periodo in cui sembrava far fatica a integrarsi, Alessio è diventato uno degli allievi più apprezzati del talent, condividendo l'esperienza con Mattia Zenzola, altro allievo di latino e vincitore di Amici 22.

Purtroppo, Alessio Cavaliere non è riuscito ad arrivare in Finale, ma il suo percorso nella scuola gli ha permesso di farsi conoscere e durante quest'anno ha preso parte a diverse esperienze lavorative per lui molto importanti.

Inoltre, Alessio Cavaliere è stato tra i ballerini professionisti del Serale di Amici23. A svelare la sua partecipazione è stato il padre del ballerino che, sul suo profilo Instagram, aveva pubblicato una storia in cui si complimentava con Alessio per questo nuovo traguardo.

