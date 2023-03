Amici 22, Alessio Cavaliere battuto da Samu Segreto: il disappunto dell'allievo

Gossip TV

Oggi nel daytime di Amici, i ballerini si sono esibiti per Irma Di Paola, coreografa e ballerina, e a risultare vincitore è stato Samu, provocando lo sconforto di Alessio. Vediamo insieme cosa è successo.

Durante il daytime di oggi, martedì 28 marzo, è andata in onda una sfida speciale, giudicata dalla coreografa Irma Di Paola. La ballerina ha giudicato i ballerini del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e dopo aver selezionato tre ballerini, ha condotto tutti fuori dagli studi, in un campo immenso dove ha voluto che ognuno di loro si esibisse in piena libertà.

Amici 22, Alessio Cavaliere deluso per la sconfitta contro Samuel Segreto

Anche in questo luogo, dove era collocato un palco, Di Paola ha voluto che si esibissero e avrebbe scelto solo un ballerino alla fine. A risultare vincitore è stato Samuel Segreto, che ha gioito della vittoria. In casetta, tuttavia, il clima è teso: Alessio Cavaliere non riesce a nascondere la sua delusione per non essere stato selezionato da Irma Di Paola ed è veramente inconsolabile.

Samu gli si avvicina per cercare di confortarlo, dicendosi dispiaciuto che non è stato scelto per esibirsi davanti alla coreografa, ma Alessio preferisce lasciare il gruppo e dirigersi in camera, allontanandosi per non mostrare la sua delusione. Anche gli altri ballerini commentato l'assenza di Alessio tra i nomi scelti da Di Paola, dato che è davvero molto bravo e sicuramente si sarebbe esibito in maniera ottimale.

Sia Mattia Zenzola sia Maddalena Svevi sono increduli e anche il pubblico è parso alquanto scontento, dai commenti sui social si evince benissimo, perché nelle ultime puntate del talent show, Alessio è stato messo spesso in disparte e sembra che non riesca a emergere come dovrebbe. Ci riuscirà nella prossima puntata del Serale?

