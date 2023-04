Amici 22, Alessandra Celentano sull'esibizione di Maddalena Svevi: "Più che il sirtaki, sembrava una taranta pugliese..."

Gossip TV

Durante la sesta puntata del Serale di Amici, Maddalena Svevi si è esibita con un sirtaki, duramente criticato dalla maestra Alessandra Celentano. Vediamo insieme cosa ha detto.

Non sono mancate le diatribe a cui ormai siamo abituati, nella sesta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. La puntata andata in onda su Canale 5 ieri sera, sabato 22 aprile, ha visto Alessandra Celentano criticare una delle performance di Maddalena Svevi, quella in cui la ballerina della squadra di Emanuel Lo si esibiva con un sirthaki.

Amici 22, Alessandra Celentano su Maddalena Svevi: "Povero sirthaki..."

Durante la seconda manche del programma, Maddalena Svevi e Wax si sono sfidati e la prima si è esibita con un sirtaki, il tradizionale ballo greco. Emanuel Lo l'ha presentata così:

"Maddalena si esibirà con un sirtaki, perciò, la vedremo in una veste nuova e una nuova sfumatura..."

Maria De Filippi ha chiesto alla Celentano cosa ne pensasse, anche perché le parole di Emanuel Lo sembravano dirette proprio a lei e la maestra ha risposto di essere molto curiosa di questa particolare esibizione. Tuttavia, già durante la performance la produzione ha mostrato alcuni primi piani del volto della maestra e Celentano sembrava perplessa e poi divertita. E, infatti, le sue prime parole al termine dell'esibizione sono state :

"Povero, povero sirtaki..."

Nonostante non toccasse a lei esprimere un giudizio, la conduttrice le ha chiesto cosa ne pensasse. E la maestra Celentano ha così risposto:

"Povero sirthaki, sembrava una taranta. Bisogna avere lo stile, bisogna conoscerlo. Si è sbagliata, invece di andare in Grecia, è andata in Puglia."

Emanuel Lo ha ribattuto che forse la maestra Celentano non aveva mai ballato il sirtaki. Ma prima che la situazione degenerasse si è inserito anche Cristiano Malgioglio. Il giudice, che di solito va contro le parole della Celentano, questa volta ha dato ragione alla maestra e rivolgendosi ad Emanuel Lo ha detto:

"L'hai presentata come se fosse la cosa più meravigliosa del mondo, io ho visto una che ballava la taranta. Il sirtaki ha una melodia, mi dispiace ma hai sbagliato. Lei è bella da vedere, ma in questo caso non mi ha dato niente."

