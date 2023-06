Amici 22, Alessandra Celentano irrompe a sorpresa durante il concerto degli allievi a Roma

Gossip TV

Per gli allievi di Amici le lezioni non finiscono mai: anche durante il concerto a Roma, tenutosi ieri 11 giugno, la maestra Alessandra Celentano è intervenuta a sorpresa. Vediamo insieme cosa è successo!

Ieri sera, 11 giugno, a Roma, alcuni degli ex allievi di Amici di Maria De Filippi si sono esibiti in un evento speciale, nell'ambito di Rock in Roma, la rassegna di concerti dell'estate nella Capitale. A condurre l'evento c'erano Giulia Stabile, Isobel Kinnear e l'inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis.

Amici 22, Alessandra Celentano irrompe a sorpresa sul palco del concerto

Numerosi gli allievi del talent di Canale5 presenti ieri al concerto: il vincitore di Amici 22 Mattia Zenzola, Maddalena Svevi, Cricca, Ramon, Wax, Angelina Mango, Alessio Cavaliere e Benedetta Vari. A sorpresa, sul palco di Amici Full Out si è presentata anche un'ospite d'eccezione, la temutissima maestra Alessandra Celentano.

La prof è una delle più severe del corpo docenti di Amici e in occasione del concerto a Roma, ieri, domenica 11 giugno, ha pensato bene di sorprendere gli allievi presentandosi sul palco...per una lezione alla sbarra! Da diversi video pubblicati online, infatti, si vede la maestra far schierare, per un'improvvisata esercitazione, tutti gli allievi alla sbarra e farli esercitare nel classico. In questa edizione, Celentano ha sperato di veder trionfare la sua allieva Isobel Kinnear, data l'eccellenza della sua tecnica e la sua completezza come ballerina, ma ha ammesso anche di essere stata contenta di veder trionfare Mattia:

"Mattia ha fatto un bellissimo percorso: è un bravo e buon ragazzo, ha tante qualità che a me piacciono."

