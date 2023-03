Amici 22, Alessandra Celentano a Samu Segreto: "Risulti sempre uguale...questo palco ti mangia!"

Gossip TV

Nel daytime di Amici di oggi, giovedì 30 marzo, Alessandra Celentano lancia un guanto di sfida a Samu e lo mette in competizione contro Ramon. Vediamo insieme cosa è successo.

Amici 22, Alessandra Celentano e il guanto di sfida lanciato a Samu Segreto

La maestra di ballo ha deciso di lanciare un nuovo guanto di sfida, il cui titolo Virtuosismi dice già tutto con questa motivazione. Per lei Samu non può assolutamente rivaleggiare con Ramon, considerato da lei come un ballerino di alto livello:

"Si vuole far credere che la tecnica sia poco importante, che pochezza! Senza quella non vai da nessuna parte.Questo sarà un guanto in cui ballerai il tuo stile e la tua materia, ma vedremo l'uso virtuosistico della tecnica hip hop contro quella classica.[...]Ti spiego perché ti vedo sempre uguale: metti troppa forza quando balli e non diversifichi, non leggo i movimenti e a livello di stile sembra sempre la stessa coreografia. Ah, dimenticavo...questo palco ti mangia!"

Il ballerino ha mostrato entusiasmo per la coreografia di hip hop che dovrà studiare, apprezzando molto lo stile generale del pezzo, ma ha apprezzato meno le parole che la coach di ballo gli ha rivolto. A Samu dispiace che dica che il palco lo mangerà e spera che sia un'opinione solo della maestra. più scontento del suo pezzo è stato invece Ramon, che ha ammesso di trovarlo particolarmente difficile.

