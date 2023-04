Amici 22, Alessandra Celentano a Maddalena Svevi: "Sei una lagna!" e scoppia il caos in studio!

Gossip TV

La terza puntata del Serale di Amici ha visto esplodere un conflitto tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano per Maddalena Svevi e la maestra di ballo ha rivolto delle frasi orrende all'allieva. Vediamo insieme cosa è successo.

Durante la terza puntata del Serale si è svolto il guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano per Maddalena Svevi in competizione con Isobel Kinnear. Per la maestra di ballo, tra le due allieve c'è un grande abisso e a Maddalena mancano tutte quelle caratteristiche che invece ha la ballerina australiana.

Amici 22, Maddalena Svevi e Alessandra Celentano: è scontro in studio

Prima della sfida, Emanuel Lo ha chiesto la parola e ha contestato le parole della collega, rivelando che le parole che Alessandra ha usato sono molto forti:

"Come fai a dire a una ragazza che è insignificante? Prima le dai della gattina, poi del pulcino, ma siamo nello zoo? Secondo me, visto che parli di cose speciali e Maddalena lo è speciale, ha un movimento riconoscibile ed è vero che Isobel ha catturato il pubblico, ma non ha tolto niente a Maddalena"

Dopo l'esibizione anche Cristiano Malgioglio ha voluto dire la sua ad Alessandro Celentano:

"La prima volta le hai dato della gattina, poi del pulcino, forse perché la settimana Santa, ma tu la demoralizzi così, poi magari dirai che è uno scarafaggio. Avresti potuto scrivere una lettera e dirle invece 'Vorrei che tu avessi questa tecnica, essere più simile a Isobel'. Capisco che devi portare l'acqua al tuo mulino, ma tu così demoralizzi un'artista."

La Celentano ha invece ribattuto che ciò che ha detto è solo la verità, che oggi non è facile dire la verità in faccia. Ma anche Emanuel Lo le rinfaccia che usare insignificante non è usuale nella danza e con le sue parole non ha fatto altro che mortificare Maddalena. L'allieva decide di parlare, perché sente che quello che ha detto è una cattiveria:

"Volevo dire una sola cosa alla maestra: c'è differenza tra il dire la verità e dire cattiverie. Io sono stanca delle sue cattiverie, prima non la pensava così."

Ma Alessandra Celentano passa il limite e le risponde in maniera orribile:"Sei sempre una lagna, ti lamenti sempre!", provocando la reazione di Maria De Filippi, che dice alla maestra di ballo che non può dire queste cose. Anche Lorella Cuccarini le va contro e le dice che non può dire frasi del genere. Maddalena è in lacrime, ma la conduttrice la rassicura, dicendole che è bella come il sole e non deve prendersela.

