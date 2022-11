Amici 22, Aaron scoppia in lacrime a causa di Niveo. Cosa è successo?

Gossip TV

Durante il daytime di Amici di oggi, 22 novembre, è scoppiata un'autentica guerra intestina tra Aaron, Cricca, Piccolo G. e Niveo. A rimetterci è stato Aaron, esploso in un pianto incontrollabile. Ecco cosa è successo.

Pianti e strepiti oggi, nel daytime di Amici. Tutto è iniziato con la puntata di domenica 20 novembre, dove Niveo, pur essendo arrivato ultimo in classifica, ha vinto la gara di Radio Zeta su Radio RTL 102.5 Zeta. Questa vittoria ha scatenato del malcontento, soprattutto, in Cricca, Aaron e Piccolo G. contro i quali Niveo si è battuto.

Aaron contro Niveo, volano stracci e lacrime

Il primo a lamentarsi della classifica delle Radio è stato Aaron, stanco di vedere alcuni suoi colleghi per ultimi in classifica, ma poi stravincere per il favore del pubblico. Nei confronti di Niveo usa parole molto forti, arrivando a dire che non fa delle belle esibizioni, quindi, non è comprensibile come abbia fatto a vincere. A lui si uniscono Cricca e Piccolo G. che imputano il suo successo anche alla storia con Rita, ballerina del talent di Amici di Maria De Filippi, e al bell'aspetto del cantante.

Le loro critiche si sono accumulate al punto tale che la produzione ha deciso di mostrarle a Niveo e Rita. Se il primo si è mostrato comprensivo, è stata Rita a infervorarsi maggiormente, soprattutto, perché hanno tirato fuori la loro storia d'amore come scusante del fatto che Niveo non vada in sfida. Gli altri cantanti hanno provato a spiegarsi, cercando di mostrare il loro punto di vista, soprattutto Aaron, che ha affermato:

"Io sono sempre stato competitivo. Non ho detto nulla di male, non sono infastidito dal suo successo. Mi sono chiesto solo come fosse possibile."

Ma Rita lo gela, fermando le sue scuse:

"Non capisco di cosa parli, con me non ci parlare, perché non ti capisco."

Al contrario della ballerina, Niveo si dimostra comprensivo, dicendo che è giustificabile che ci si interroghi. Ma Aaron si sente così mortificato da scoppiare in lacrime. La sua reazione lascia tutti sconvolti e gli altri cantanti cercano subito di rassicurarlo, invitandolo a confidarsi e a credere maggiormente nelle sue capacità. Perisno Rita si addolcisce con lui e lo invita a sedersi e parlare.

Anche Samu lo conforta, dicendo che Amici è un percorso difficile, in salita e che un giorno si guarderà indietro e sarà orgoglioso del percorso fatto.

