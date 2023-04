Amici 22, Aaron sbotta contro Wax: "Questa è arroganza, non posso credere alle mie orecchie"

Gossip TV

Aaron perde le staffe ad Amici dopo il confronto tra Wax e la giornalista Cristiana Mariani.

Stasera, sabato 22 aprile 2023, andrà in onda su Canale 5 la sesta puntata del Serale di Amici. Nell'attesa, in casetta Aaron si è scagliato contro Wax. Il motivo? Il confronto avvenuto tra l'allievo di Arisa e la giornalista Cristiana Mariani che non è per niente piaciuto al giovane cantante del team Zerbi-Cele.

La sfuriata di Aaron ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 22, Wax ha avuto modo di ascoltare il giudizio di Cristiana Mariani, voce del Quotidiano Nazionale, in merito alle ultime esibizioni. Le critiche non sono per niente piaciute a Matteo, che ha chiesto un confronto immediato con la giornalista. Confronto che ha preso una piega surreale visto che alla fine di tutto la Mariani si è complimentata con lui.

Ad assistere alla chiamata anche Aaron e Cricca. Se questo ultimo ha commentato il confronto con ironia, l'allievo di Rudy Zerbi non è riuscito a trattenere la sua rabbia. Senza mezzi termini, Aaron ha affrontato Wax dichiarando:

Waxiello guarda se fuori ci sta una scatola di cioccolatini magari da Cristiana. Io perché non ci ho pensato prima a mandare a f*nculo tutti? Cosa ti ha fatto capire? Ti ha fatto capire che devi mandare a fanc*lo la gente anche fuori da qua? Questo è un insegnamento sbagliato. Scusami ma te lo dico. Non posso credere alle mie orecchie. Quando stavo la non potevo credere alle mie orecchie. Nel mio gergo io la chiamo arroganza. Invece è caz*imma nel mondo degli umani....

Più sentivo quella chiamata e più mi mettevo le mani nei capelli. Wax te lo dico io quello che penso. Hai insultato una persona. Si collega al telefono, ti dice che devi usare la caz*imma anche fuori. Io ti dico no! Quello che ti ha detto, sono sincero, non si fa. Usala la caz*imma, ma rispetta sempre le persone. Con tutto il rispetto, siamo ragazzi di venti anni che stanno in televisione. Sono sette mesi che ci stanno montando come le macchine. E questi discorsi servono solo a montarsi ancora di più.

