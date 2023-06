Amici 22, Isobel Kinnear e Nicolò De Vitis alla conduzione di evento speciale del talent

Gossip TV

Una delle quattro finaliste di Amici, Isobel Kinnear, sarà alla conduzione di un evento speciale con altri ex allievi del programma, insieme a Nicolò De Vitis. Ecco cosa sappiamo.

Dopo la conclusione dell'avventura di Amici di Maria De Filippi, per la ballerina australiana Isobel Kinnear non mancano certo gli impegni!

Amici 22, Isobel Kinnear alla conduzione di un evento speciale del talent

In occasione del Rock in Roma, atteso appuntamento dell'estate romana, previsto per l'11 giugno, Isobel Kinnear e Nicolò De Vitis saranno i conduttori di una parte dell'evento, chiamato Amici di Rock in Roma e che si svolgerà all'Ippodromo delle Capannelle alle 21.

Durante la serata, sono previste le esibizioni di numerosi ex allievi del programma di Canale5, tra cui Angelina Mango, Aaron, Federica, NDG, Niveo, Piccolo G, Wax e Cricca. Con quest'ultimo la ballerina australiana ha avuto un flirt all'interno della scuola, finito ormai da diverso tempo, nonostante il cantante romagnolo abbia espresso di provare ancora dei sentimenti per lei.

Isobel è entrata nel talent a metà percorso, nonostante avesse superato i provini già a settembre, ma, dato che la sua conoscenza dell'italiano era praticamente inesistente, i professori le hanno consigliato di imparare la lingua prima di poter accedere alla scuola. E, così è stato: appena entrata, Isobel ha conquistato tutti con la sua energia, la sua dolcezza e un incredibile talento nel ballo che, sebbene non le sia valso la vittoria, le ha portato numerose proposte di lavoro in tutto il mondo.

Scopri le ultime news su Amici