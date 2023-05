Amici 22, Aaron Cenere e la confessione a Mattia Zenzola: "Ho imparato che..."

Gossip TV

Nel daytime di oggi di Amici, Aaron Cenere si è lasciato andare a una tenera confessione con Mattia Zenzola. Ecco cosa ha detto.

Durante il daytime di Amici, Aaron Cenere si è confidato con Mattia Zenzola a proposito di alcuni traumi del passato e di episodi di ansia di cui ha sofferto.

Amici 22, Aaron si confessa con Mattia

Il cantante della squadra di Rudy Zerbi ha deciso di raccontare un episodio del suo passato, nel pomeridiano del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Aaron ha svelato di un episodio della sua adolescenza in cui ha pensato che sarebbe stato male per l'ansia di cui soffriva e che gli impediva di godersi anche eventi come le prime feste a casa degli amici:

"Secondo te perché non faccio sport qua dentro? Perché ho paura di svenire. Quel periodo è stato bruttarello, stavo sempre con i miei, sì sì. Poi vabbè, mi vergogno, però devo mettere a posto delle cose nella mia vita. Quando poi sono rientrato a scuola, dopo il covid, non riuscivo a far andare via mia madre e lei restava in macchina sei ore e ogni 20 minuti andavo al bagno per chiamarla e chiederle come stesse. Poi ho avuto tanti problemi, piano piano ho cominciato a prendere confidenza, finché non sono stato meglio. E ora sono qui, a Roma, da 8 mesi senza i miei genitori e la mia ragazza."

Mattia si fa subito avanti consolandolo, ricordandogli di che grandi passi ha compiuto e che deve essere fiero di ciò che ha raggiunto. Aaron si commuove ancora, parlando del legame con Silvia, la sua fidanzata:

"Nel 2020 mi sono fidanzato con Silvia ed è andata sempre meglio, lei è tutti i colori che mi occorrono per dipingere il mio mondo"

