Amici 21, Veronica Peparini: "Andreas Muller non sta bene"

La coreografa, ballerina e insegnante di danza nel talenti di Amici, Veronica Peparini, dopo le recenti dichiarazioni rilasciate a Verissimo, è tornata a parlare di Andreas Muller e del momento difficile che sta vivendo il ballerino con cui è legata sentimentalmente da sei anni.

Di recente, l'ex ballerino di Amici, ha dichiarato di attraversare un momento buio, confermato anche dalla Peparini nel talk show di Silvia Toffanin. Oggi, l'insegnante di danza nella scuola più famosa della tv, ha aggiunto ulteriori dettagli attraverso il magazine Nuovo Tv, smentendo una presunta crisi di coppia che più qualcuno aveva ipotizzato in seguito alle parole di Muller.

Ecco le parole di Veronica Peparini rilasciate al settimanale diretto da Riccardo Signoretti:

Il ballerino ha confessato di non attraversare un momento particolarmente felice, parlando di depressione, ansia e purtroppo anche di un recente infortunio. Ecco le recenti di Andreas Muller su Instagram che hanno allarmato i fan:

“Come sto? Cercherò di essere il più onesto possibile. Non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita. In questo momento non posso dire di essere felice. La vita per tutti è fatta di curve. In questo momento mi trovo nella parte più bassa, ma so per certo che ci sarà una ripresa, ma per adesso sono giù. Se sono depresso? Ti dirò, sì. Anche. Significa che troppe cose mi hanno toccato e sono arrivate di botto nello stesso momento. Sono giù, scarico e spento. Penso di avere problemi di tutto ultimamente. Tra questi si aggiunge anche un infortunio che devo risolvere con un’operazione da dicembre 2021. Però non ho ancora intenzione di farlo, perché per me sarebbe come morire stare fermo in questo momento. Se riesco arriverò a settembre per sistemare il menisco. Soffro anche molto d’ansia, ma ho imparato a controllarla. Dei miei amici mi hanno consigliato la psicoterapia, dovrei prenderne atto e provare”.