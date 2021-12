Amici 21: svelata la data di inizio del Serale, ecco quando andrà in onda

Gossip TV

Le anticipazioni della ventunesima edizione del Serale di Amici 21.

Cresce l'attesa per la ventunesima edizione del Serale di Amici. Stando alle anticipazioni riportate da UominiedonneClassicoeOver, la fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi dovrebbe iniziare il prossimo sabato 19 marzo 2022.

Il Serale di Amici 21: svelata la data di inizio

Il prossimo 19 marzo 2022 partirà su Canale 5 il Serale di Amici 21. A rivelarlo la pagina Instagram UominiedonneClassicoeOver: "Pure a Natale non mancano le news. Per quanto riguarda Amici 21 la data di inizio del serale sarà il 19 marzo". La fase finale del talent show, quindi, andrà in onda in prima serata su Canale 5.

Per quanto riguarda, invece, il meccanismo del serale di Amici, i ragazzi della scuola anche ques'anno saranno divisi in tre squadre, ognuna delle quali sarà capitanata da una coppia di professori: "Ci saranno tre squadre capitanate da Celentano/Zerbi, Pettinelli/Todaro, Cuccarini/Peparini".

Se così fosse, la squadra capitanata da Zerbi e dalla maestra Celentano vedrebbe tra i propri componenti Nicol, Rea, LDA, Elena, Luigi, Carola, Cristiano e Cosmary. La squadra guidata dalla Pettinelli e Todaro, i cantanti Albe e Crytical, e i ballerini Serena, Mattia e Christian. Il team guidato dalla Cuccarini e dalla Peparini vedrebbe invece Dario, Aisha, Alex e Sissi. Chi passerà alla fase finale della trasmissione? Staremo a vedere.

