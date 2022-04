Amici 21, Sabrina Ferilli se lo lascia sfuggire: ''Maria De Filippi si…''

Gossip TV

Sabrina Ferilli si lascia andare ad una confessione su Maria De Filippi e la sua esperienza ad Amici.

La ventunesima edizione di Amici è giunta alle battute finale e presto sapremo chi sarà il vincitore del Serale, che potrà alzare la coppa tra i festeggiamenti generali. Sebbene non sia presente come ospite fissa quest’anno, Sabrina Ferilli segue volentieri i ragazzi della scuola più famosa d’Italia, e rivela un aneddoto inatteso sulla presentatrice nonché carissima amica.

Amici 21, Sabrina Ferilli e Maria De Filippi: retroscena sul programma

Manca sempre meno alla grande Finale della ventunesima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi che ogni anno sforna talenti nella danza e nel canto. La competizione è alle stelle e gli alunni della scuola più spiata d’Italia sono pronti a darsi battaglia, senza esclusione di colpi. Quest’anno Sabrina Ferilli non è ospite fissa del Serale ma non per questo l’attrice non segue con piacere uno dei programmi cult di Maria, una delle sue amiche più care e preziose. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Ferilli ha raccontato un aneddoto che riguarda i siparietti ironici ai quali Maria l’ha spesso e volentieri sottoposta.

“Maria si diverte a mettermi in difficoltà, ma è un segno di confidenza e di affetto. Mica lo permetterei a tutti, eh! Noi giochiamo, con lei riesco a fare cose che non faccio con nessun altro”.

Sabrina è tornata a parlare anche della sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo. Mentre Luigi Strangis parla del diabete, sul palco dell’Ariston l’attrice si è lasciata andare ad un monologo che ha incantato gli spettatori nella sua semplicità, diventando virale in pochissimi minuti sui social networks.

“Mi sono lasciata andare, me la sono goduta! Più facevo il confronto con la mia prima esperienza al Festival e più ero contenta. Del 1996 ricordo tanta tensione e fatica, sentivo il peso della responsabilità”.

