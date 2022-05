Amici 21, Rudy Zerbi provoca Anna Pettinelli: "È chiaro a tutti che non sei in grado di..."

Gossip TV

Zerbi lancia un nuovo guanto di sfida in vista della semifinale di Amici e una frecciata alla sua collega Anna Pettinelli.

Manca poco alla semifinale della ventunesima edizione di Amici, che andrà in onda il prossimo sabato 7 maggio 2022 su Canale 5. Nell'attesa, Rudy Zerbi ha voluto lanciare un nuovo guanto di sfida ai cantanti della scuola e una dura frecciata alla sua collega Anna Pettinelli.

Rudy Zerbi spiazza Anna Pettinelli e Albe ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21, Rudy Zerbi ha lanciato un nuovo guanto di sfida che vedrà protagonisti da una parte Luigi Strangis e dall'altra Albe. Un guanto di sfida molto particolare visto che, in occasione della semifinale, l'insegnante ha deciso di lasciare la scelta del brano e della prova ad Anna Pettinelli:

Cara Pettiseventeen, ormai è chiaro a tutti che non sei in grado di lanciare un guanto di sfida. Ogni tuo guanto è un punto garantito alla squadra avversaria. [...] Al tuo allievo va tutta la mia umana comprensione. Coraggio Albe. Io oggi avevo intenzione di lanciare un guanto di sfida tra Luigi e Albe, ma a questo punto, visto che sei tu la migliore alleata dei tuoi avversari, facciamo così: il brano su cui si sfideranno lo deciderai tu dall'alto della tua infallibile capacità di giudizio. Se tutto andrà come è andato fino a oggi, e non ho motivo di dubitarne, che sarà un altro punto garantito per Luigi.

"Io ho già paura. Posso contestarlo? Io adesso guardo, ma ho già capito che la cosa farà ridere" ha dichiarato Albe prima di scoprire la prova scelta dalla Pettinelli. L'insegnante di canto, come prevedibile, non si è assolutamente sottratta al guanto di sfida lanciato da Zerbi e ha fatto recapitare ai due cantanti in gara al Serale il brano scelto, ovvero una canzone di Justin Bieber. Chi prenderà il punto? Per scoprirlo non ci resta che attendere la messa in onda della semifinale di Amici.

