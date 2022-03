Amici 21, LDA e Calma offendono Daniele Silvestri: la dura reazione di Rudy Zerbi e Gigi D'Alessio

Gossip TV

Zerbi furioso per il comportamento assunto da LDA e Calma ad Amici: "Vi dovete vergognare".

LDA e Calma sono finiti al centro delle polemiche. Il motivo? Il comportamento assunto dai due giovani cantanti di Amici, che non si sono mostrati per niente entusiasti di preparare il brano La Paranza di Daniele Silvestri, che ha provocato la reazione furiosa sia di Rudy Zerbi che di Gigi D'Alessio.

LDA e Calma al centro delle polemiche: l'ira di Rudy Zerbi ad Amici

In vista della seconda puntata del Serale di Amici 21, Rudy ha deciso di assegnare a LDA e Calma il brano La Paranza di Daniele Silvestri. Un'assegnazione che non ha entusiasmato i due giovani cantanti, che hanno addirittura alzato una vera e propria polemica sulla scelta del loro coach. "Io questa cosa non la canto. Preparare un pezzo così è una perdita di tempo. Vestiamoci da papere, tanto a sto punto. Io resto allibito. Io non sto qua con gli scemi, io contro non ho gli scemi" ha dichiarato Luca.

"Dai, è uno scherzo per forza. Mi prendo il cazziatone perché? Perché penso che questo pezzo faccia schifo? Non lo faccio. Qua si parla del mio futuro, io la paranza non la canto" ha continuato LDA seguito da Calma "Non mi va di cantare questa roba qui. In un pezzo del genere dove lo infilo LDA e Calma? Io di andare a cantare quello che dice, faccio uno sforzo, ma quando arriva a dire 'la paranza è una danza che si balla de panza', io mi vergogno. Dai, significa andare a fare i giullari di corte".

Deluso e amareggiato per il comportamento assunto dai suoi allievi, Zerbi ha deciso di intervenire e rimproverarli duramente: "Chi si deve vergognare siete voi, dell’ignoranza con la quale avete affrontato un pezzo del genere, con la supponenza con la quale parlate di cose che non sapete cosa siano, con la strafottenza con la quale vi rivolgete ad un artista come Silvestri. Voi sapete di cosa parla La paranza? Lo sapete che si parla di mafia? No, perché siete ignoranti, presuntuosi, supponenti, saccenti e fate una figura terribile. Davanti ad una roba del genere mi vergognerei. Non sapete mettervi in gioco, non sapete da dove nasce una canzone, non sapete chi è Daniele Silvestri". A fargli eco anche Gigi D'Alessio, che è intervenuto sui social prendendo le parti del professore di Amici: "Bravo Rudi!!! Condivido tutto quello che hai detto!!! Devono ancora crescere ed imparare tanto. Un anno di Amici non basta".

