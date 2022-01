Amici 21, Rea rompe il silenzio sui social dopo l'eliminazione: "Ho imparato ad accettarmi per quella che sono"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni della cantante Rea dopo l'eliminazione da Amici.

L'ultima puntata di Amici, andata in onda ieri domenica 23 gennaio 2022, ha visto l'eliminazione dalla scuola della cantante Rea. La giovane allieva è stata costretta a lasciare definitivamente il talent show di Canale 5 per volere di Rudy Zerbi.

Le prime parole di Rea dopo l'eliminazione da Amici

A poche ore dalla sua eliminazione, Rea ha deciso di rompere il silenzio sui social e fare un bilancio del suo percorso nella scuola di Amici. Un percorso terminato a poche settimane dal Serale per volere del suo coach Rudy Zerbi. "Finisce oggi questo incredibile viaggio dentro la scuola di Amici. In questi 4 mesi ho avuto modo di crescere tanto, ho imparato ad accettarmi per quella che sono, senza paura di mostrarmi per il carattere che ho, per la mia identità, per la musica che faccio" ha scritto la giovane cantante sul suo profilo ufficiale Instagram.

E ancora: "Mi ricordo ancora il momento in cui sono partita da casa, non avevo niente se non una grandissima voglia di dar voce a Rea. Rea è il mio spazio nel mondo, è la forza in me che viene fuori quando canto, nel modo in cui mi vesto e mi muovo. Fuori dalle luci sono Maria, una ragazza di diciott’anni timida e un po’ impacciata che ha un sogno e continuerà a fare di tutto per realizzarlo. Sono grata di essermi potuta raccontare su quel palco, delle persone con cui ho condiviso questo viaggio e custodirò per sempre dentro di me tutte le lezioni, le critiche, i consigli dei professionisti, dei coach, dello staff che mi hanno accompagnata".

Rea ha infine concluso ringraziando tutti i suoi fan per averla seguita e supportata ad Amici: "Un grazie particolare va però a tutte le persone che mi hanno sostenuta e ascoltata durante il percorso. Sentire che qualcuno si è rivisto nelle mie parole e nella mia voce rimane sempre un’emozione unica ed è il motivo per cui faccio musica e continuerò a farne. [...] Questo è stato un periodo importante, un periodo che mi segnerà per sempre, ma non ci si ferma qui. QUESTO E’ SOLO L’INIZIO…".

