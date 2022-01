Amici 21: Chi è Mattia Zenzola? Vita privata, carriera, curiosità

Gossip TV

Conosciamo meglio Mattia Zenzola, il ballerino di latino-americano che fa parte della scuola di Amici di Maria De Filippi!

Amici 21: Ecco chi è Mattia Zenzola

Mattia Zenzola nasce a Bari, in Puglia, sotto il segno del Capricorno, il 15 gennaio del 2004; ha quindi 17 anni. Il legame con i suoi genitori è indissolubile, ed è proprio la madre, un'istruttrice di zumba, a trasmettergli la passione per la danza. In effetti, quando ha soltanto 11 anni, Mattia conosce lo sportivo colombiano Beto Perez, fondatore dello Zumba Fitness.

Nel 2021 entra nella Scuola di Amici di Maria De Filippi come ballerino di latino-americano. Sin dal giorno in cui è iniziata questa nuova edizione del talent show di Canale 5, Zenzola riesce a conquistare la stima del professore Raimondo Todaro - il quale lo preferisce ad un altro potenziale allievo, Nunzio Stancampiano -, quella del pubblico, e persino le altre due maestre, Alessandra Celentano e Veronica Peparini, riconoscono che ci sia del potenziale in lui.

Al momento, sembra che Mattia sia single. I suoi compagni si divertivano ad insinuare che avesse un debole per la professionista Giulia Stabile, anche se lui ha sempre smentito il pettegolezzo. Ad ora, il suo timore è che a causa di una micro-frattura si veda costretto ad interrompere anzitempo questa sua esperienza televisiva.

Il suo profilo Instagram vanta ben 194mila follower.

