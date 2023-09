Amici 21, Nunzio Stancampiano rompe il silenzio dopo le dichiarazioni di Cosmary Fasanelli

Gossip TV

Nunzio Stancampiano di Amici ha deciso finalmente di parlare dopo le ultime dichiarazioni di Cosmary Fasanelli. Ecco cosa ha detto!

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli sono ex allievi di Amici di Maria De Filippi: entrambi, infatti, hanno preso parte alla ventunesima edizione del talent show di Canale5 e a distanza di alcuni mesi dalla fine del programma, si sono ritrovatati e scoperti innamorati. La loro storia, tuttavia, è naufragata poche settimane fa, dopo che entrambi hanno ufficializzato quello che sembrava solo un triste rumor.

Amici21, Nunzio Stancampiano rompe il silenzio dopo le parole di Cosmary Fasanelli

Le prime avvisaglie della fine del rapporto erano arrivate con la pubblicazione di una storia Instagram da parte di Stancampiano in cui il ballerino esprimeva l'amarezza di aver dovuto chiudere una storia in cui aveva donato tutto sé stesso. Da lì, erano partiti alcuni tentativi da parte dell'ex allievo di Amici di cercare di riconquistare la sua amata: Stancampiano aveva condiviso diverse stories sui social che dimostravano quanto tenesse a Cosmary, ma la ballerina ed ex velina è stata irremovibile.

Qualche giorno fa Cosmary Fasanelli ha rivelato i motivi dietro la rottura con Nunzio Stancampiano, affermando che la principale motivazione che aveva spinto entrambi a lasciarsi era dovuta a delle differenzer caratteriali:

"Penso sia normale a 20 anni, a un certo punto capire e prendere una decisione. Voglio dire, non c'è bisogno di farne un dramma. Quindi, vi invito a rispettare la nostra decisione. La mia storia è finita, vorrei non parlarne più"

Ora, anche Nunzio ha deciso di rompere il silenzio, pubblicando una storia su Instagram in cui si poteva vedere ripostato l'articolo di Isa&Chia in cui Cosmary svelava i motivi dietro la rottura. Stancampiano l'ha condivisa con un breve messaggio:

"Ci vediamo mercoledì..."

A quanto pare, dunque, il giovane ballerino dirà la sua in un'intervista esclusiva e racconterà la sua parte della storia.

Scopri le ultime news su Amici