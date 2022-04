Amici 21, Nunzio Stancampiano mette in guardia Carola Puddu: "Se continui così resti sola"

Gossip TV

Nunzio Stancampiano e Carola Puddu a confronto nella scuola di Amici.

Momento difficile per Carola Puddu ad Amici. A cercare di consolare la ballerina e allieva della maestra Alessandra Celentano, che si ritrova molto spesso sola in casetta, ci ha pensato Nunzio Stancampiano, che le ha consigliato di continuare a essere se stessa ma allo stesso tempo di prendere una posizione.

Nunzio consola Carola ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21 abbiamo assistito al confronto tra Nunzio e Carola. Secondo il ballerino della squadra capitanata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, l'allieva della maestra Celentano ha paura del giudizio degli altri e di mostrarsi per quella che è realmente. Motivo per cui, durante i confronti o le discussioni in casetta non prende mai posizione:

Ma uno deve essere per forza qualcuno per dire qualcosa? Ci sono caratteri e caratteri. Tu hai il carattere, ma non lo mostri. Qui è un contesto diverso. Se non prendi posizione ci sarà sempre gente che non ti calcola. Se prendi posizione avrai gente che si siede accanto a te e gente che non si siede perché non la pensa come te. Ma la gente che si siede cel'hai. Se continui così rimani sola.

Quello che pensi non è mai sbagliato. Entrare nel tuo mondo è molto facile, sei tu che non vuoi che nessuno ci entri. Ti fai le paranoie. Io sono contento perché sono libero, non c'è nessuno che mi dice quello che devo fare. Se mi dicono quello che devo fare, io faccio il contrario. Se sbaglio, sbaglio io. [...] Se da oggi cominci a prendere parola e qualcuno ti attacca mi metto in mezzo. Ti difendo io, però, una posizione prendila. Te lo prometto. Tanto gli altri avranno sempre qualcosa da ridire. Tu hai paura del giudizio delle altre persone. Non sai difenderti perché non hai malizia. Devi essere più sicura di te stessa.

