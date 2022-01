Amici 21, Nicol torna sui social dopo l'eliminazione: "Sono stati 4 mesi che porterò nel cuore per sempre"

Gossip TV

Le prime parole di Nicol dopo l'eliminazione dalla scuola di Amici.

L'ultima puntata di Amici ha visto l'eliminazione di Nicol. A poche ore dal suo addio, la giovane cantante e allieva di Rudy Zerbi ha deciso di rompere il silenzio sui social e ringraziare tutti i suoi fan per l'affetto e il sostegno ricevuto durante il suo percorso nella scuola.

Le prime dichiarazioni di Nicol dopo Amici

Nel corso dell'ultima puntata di Amici 21, andata in onda ieri domenica 16 gennaio 2022, Nicol è arrivata ultima nella classifica di gradimento ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente il talent show di Maria De Filippi. Un'eliminazione che ha spiazzato tutti i ragazzi della scuola, che non sono riusciti a trattenere le lacrime.

Subito dopo la sua eliminazione dalla scuola di Amici, Nicol ha deciso di intervenire sui social e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi: "È finita la mia avventura nella scuola di Amici. Per me è stato un onore cantare su quel palco. Il palco è proprio quello che cercavo, ciò che per un artista dovrebbe essere normalità, da due anni a questa parte è diventanto un lusso, un lusso per chi come me, muove i primi passi in questo mondo. L'amore che provo per la musica, per il palco, mi ha permesso di combattere contro paure che pensavo imbattibili. Prima di entrare, avevo timore anche a stare in mezzo alle persone, e da un giorno all'altro mi sono ritrovata davanti a milioni di telespettatori".

E ancora: "Grazie ad Amici ho avuto la conferma che si può fare, possiamo combattere le nostre paure. [...] Sono stati 4 mesi che porterò nel cuore per sempre, assieme a tutte le persone che hanno viaggiato con me. Sono stati 4 mesi di possibilità: possibilità di studiare, di conoscere professionisti eccezionali, di mettermi in gioco, possibilità di cui farò tesoro da oggi in avanti. Perché è finita la mia avventura nella scuola di Amici, ma di certo non è finita la voglia di crederci ancora. Mi state dimostrando un affetto incredibile, in tanti di voi si riconoscono in quello che vivo e scrivo. E l’unico modo che conosco per ricambiare questo affetto, è continuare a scrivere, a fare musica. Piano piano cercherò di rispondere a tutti quelli che mi stanno scrivendo. Ora un bel respiro... ci vediamo presto, ve lo prometto, ora più che mai I SOGNI SI REALIZZANO MENTRE SEI SVEGLIO".

