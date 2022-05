Amici 21, Michele Esposito vince la categoria ballo: le prime dichiarazioni del ballerino dopo la finale

Gossip TV

Il ballerino Michele Esposito è il vincitore della categoria ballo di Amici 21: "Sono felice della mia vittoria".

La finale di Amici 21, andata in onda ieri domenica 15 maggio 2022 su Canale 5, si è conclusa con la vittoria del cantante Luigi Strangis. Secondo posto per Michele Esposito che, rimasto l'unico ballerino in gara, ha vinto la categoria ballo del talent show di Maria De Filippi. Ecco cosa ha rivelato subito dopo la puntata.

Le prime dichiarazioni di Michele Esposito dopo la finale di Amici 21

Michele è il vincitore della categoria ballo della ventunesima edizione di Amici. Subito dopo la puntata il ballerino e allievo della maestra Alessandra Celentano, che durante la diretta è stato invitato da Roberto Bolle a ballare in uno suo spettacolo a settembre, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni a WittyTv:

Sto provando tante emozioni. Sono molto felice della mia vittoria. La dedico ai miei genitori e a tutti i miei parenti che mi hanno sempre supportato in tutto. Per me è stato molto bello sfidare dei ballerini così bravi come i miei compagni. Erano molto speciali, ognuno di loro aveva un talento e qualche di unico e speciale. E alla fine oggi ho vinto davvero! Sono felicissimo veramente, è stato un onore arrivare fino a qui.

A casa mi porto tante cose davvero. Ad esempio porterò degli insegnamenti, non solo nel mio stile di danza, ma anche negli altri stili. Poi porterò delle lezioni imparate a livello umano che arricchiranno la mia persona, i miei sentimenti e quello che sono io, quello che piace a me. Questa vittoria per me conta moltissimo, si tratta di un riconoscimento non scontato. Guardare la coppa è bello per tutti i sacrifici che ho fatto.

