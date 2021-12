Amici 21, Mattia delude Raimondo Todaro che sbotta: "Non hai capito niente. Ti ridarò la maglia solo quando..."

Gossip TV

Nuovo confronto tra Mattia e Raimondo Todaro ad Amici.

Maglia ancora sospesa per Mattia Zenzola. Dopo aver passato una settimana in casetta senza potersi allenare, il ballerino della ventunesima edizione di Amici è stato convocato in studio da Raimondo Todaro che, alla fine del confronto, ha preso una drastica decisione.

Raimondo Todaro sospende ancora la maglia a Mattia, ecco cosa è successo

Nel daytime di ieri di Amici 21, Mattia ha avuto la possibilità di confrontarsi con Raimondo. "Era giusto che non ti esibissi perché voi avete la possibilità di avere dei professionisti 24 ore su 24 che lavorano con voi, una possibilità che magari al di fuori della scuola non avete. A me aveva dato tanto fastidio il tuo atteggiamento perché in quel modo sembra che tu non apprezzi le opportunità" ha dichiarato l'insegnante rivelando al ballerino i motivi che l'hanno portato a sospendergli la maglia.

Il ballerino di Amici ha ascoltato con attenzione il discorso di Todaro e poi ha replicato spiegando la sua posizione: "Quando mi hai sospeso la maglia non ho avuto modo di dirti niente. Sono stato malissimo questa settimana. Il mio malessere è stato più per aver deluso te, che sei la persona che non vorrei mai deludere qui dentro. Penso sinceramente di non aver fatto nulla di male. Penso che sai quanto ci tengo alla maglia. Non ero lo stesso perché non c'ero con la testa".

"Quando tu hai dei giri da fare, e durante un'ora e mezza non li provi mai, quella per me è una mancanza di rispetto gravissima" ha aggiunto Raimondo visibilmente innervosito "Non hai capito niente di quello che ti volevo dire', ti rendi conto che sei indifendibile o no?". Deluso dal comportamento di Mattia, l'insegnante ha preso una drastica decisione: solo il giorno in cui eseguirà l'esibizione richiesta, il ballerino riavrà la maglia.

