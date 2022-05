Amici 21, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro: "Giochiamo a carte scoperte"

Gossip TV

Lorella e Raimondo incontrano i loro allievi in vista della Semifinale di Amici.

Mancano poche ore alla Semifinale di Amici, che andrà in onda stasera sabato 7 maggio 2022 su Canale 5. Nell'attesa, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro hanno voluto incontrare i propri allievi rimasti in gara, Serena Carella, Alex e Sissi per parlare delle squadre avversarie capitanate rispettivamente da Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro vuotano il sacco sui ragazzi di Amici

Tempo di confessioni e confronti ad Amici. In vista della nuova puntata del Serale di Amici, Lorella e Raimondo hanno deciso di confrontarsi con i propri allievi rimasti in gara. "Giochiamo a carte scoperte" ha detto la coach di canto chiedendo la massima sincerità e rivelando il proprio pensiero sui ragazzi delle squadre del team Zerbi-Celentano e Peparini-Pettinelli:

Ragazzi siamo alla semifinale. Analizziamo le altre squadre...Tu (Alex) meriti più la finale rispetto ad Albe. Lui è cresciuto ed è forte discograficamente. I suoi singoli funzionano parecchio, ma lo trovo meno originale di te. Luigi è cresciuto tantissimo in questo percorso. Io all'inizio non gli avrei dato il banco, ma mi sono resa conto che è cresciuto molto. È molto versatile. Credo, però, che la versatilità non sia un valore fondamentale. Dal punto di vista del raccontare la propria dimensione musicale, credo che Luigi abbia ancora una strada da individuare.

Se la Cuccarini ha commentato il percorso dei cantanti ancora in gara al Serale, Todaro ha voluto confrontarsi con Serena sui ballerini delle squadre avversarie, ovvero Michele e Dario:

Dario è bravo, c'è poco da fare. Credo di non averlo mai criticato, anzi lo trovo uno di quelli che se la cava meglio. Rispetto al pomeridiano lo trovo calante. Michele è bravissimo. Lui quando fa il repetorio mi fa venire i brividi, ma non ha un'espressività pazzesca e questo forse è il suo punto debole. Quando esce dal classico è più introverso.

