Amici 21, Lorella Cuccarini confermata nel cast della prossima edizione del talent show? Parla la coach

Gossip TV

Lorella Cuccarini pronta a tornare ad Amici anche il prossimo anno: "Se Maria De Filippi mi vuole, sono pronta".

Lorella Cuccarini tornerà nella prossima edizione di Amici? A rivelare qualche retroscena ci ha pensato proprio la diretta interessata che, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan, ha ammesso di essere pronta per tornare a vestire i panni di professoressa del talent show di Canale 5.

Lorella Cuccarini nel cast della nuova edizione di Amici? Parla lei

La ventunesima edizione di Amici si è conclusa domenica scorsa con la vittoria di Luigi Strangis, ma la produzione è già al lavoro per la nuova stagione del talent show di Canale 5. Ma chi saranno i professori della famosa scuola? Rispondendo ad alcune curiosità sui social, Lorella Cuccarini ha rivelato il suo desiderio di tornare come coach.

"Se Maria mi vuole, sono pronta" ha rivelato la Cuccarini ai fan che le chiedevano se tornerà ad Amici. La decisione finale, quindi, adesso spetta a Maria De Filippi. Dal suo canto, Lorella è entusiasta del suo ruolo ad Amici, quindi è pronta per tornare a vestire i panni di professoressa anche subito.

Leggi anche La confessione di Serena Carella dopo Amici

Se la De Filippi dovesse richiamarla nel cast, per Lorella si tratterebbe del terzo anno consecutivo ad Amici: prima come professoressa di ballo e poi di canto. Intervistata dal settimanale Chi, la showgirl aveva parlato di questa sua nuova esperienza nella scuola di Canale 5 rivelando di essere molto grata a Maria per averle dato questa opportunità:

Fare questo cambio mi ha colto di sorpresa. Però Maria mi ha convinto e non ci ha messo neanche molto. Mi ha detto: ‘È la prima volta che io posso offrire indistintamente a una persona una cattedra o di canto o di ballo, mai avuta un’occasione così, se non lo faccio con te con chi lo faccio?’. E devo ammettere che come sempre Maria ha avuto ragione: questo passaggio mi ha entusiasmato, l’approccio con i ragazzi, la costruzione di un percorso sono molto stimolanti.

Scopri le ultime news su Amici.