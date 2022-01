Amici 21: le prime dichiarazioni di Cristiano ed Elena dopo l'eliminazione dal talent show

Gossip TV

Il ballerino e la cantante rompono il silenzio sui social dopo l'eliminazione da Amici.

L'ultima puntata di Amici 21 è stata davvero ricca di colpi di scena. Oltre a Nicol, anche il ballerino Cristiano La Bozzetta e la cantante Elena Manuele sono stati costretti a lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi.

Elena e Cristiano dopo Amici: le prime dichiarazioni sui social

Nel corso della puntata di ieri di Amici 21, ben tre allievi hanno lasciato il talent show. Nicol è arrivata ultima nella classifica di gradimento ed è stata eliminata, Cristiano ha perso la sfida contro Christian e infine Elena è stata mandata via da Rudy Zerbi. Eliminazioni che hanno spiazzato tutti i ragazzi della scuola.

A poche ore dalla loro eliminazione da Amici, Cristiano ed Elena sono tornati sui social per fare un bilancio della loro esperienza nella scuola più amata e seguita d'Italia. Il ballerino e ormai ex allievo della maestra Alessandra Celentano ha scritto: "Nessuno mi ha visto giù o piangere da quando ero dentro la scuola. Ma questa eliminazione è stata difficile da accettare. Però so di avere dato tutto e di avere spaccato ed esco felice perché ho imparato ad apprezzarmi come ballerino, niente più demoni".

La cantante Elena , invece, è intervenuta affermando: "Amici è stata un esperienza breve ma costruttiva: uno sprono a riprendere in mano la mia vita e far sì che la musica, che per tanti anni avevo deciso di mettere da parte, ricominciasse ad essere il mio unico e solo obiettivo . Ho vissuto settimane intense mettendomi tanto in discussione [...] Grazie infinitamente a chi mi seguiva già da prima di Amici, a chi ha iniziato a farlo dopo quest’esperienza e continuerà a farlo. [...] Ci sono treni che passano una sola volta nella vita, e a volte anche se sei costretto a scendere prima di arrivare a destinazione devi essere in grado di prendere in mano le valigie e incamminarti a piedi. Perché non finisce qui, anzi … tutto riparte da qui".

