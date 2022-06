Amici 21: LDA difende Alex dalle critiche sui social, ecco cosa è successo

Gossip TV

LDA interviene sui social per difendere il suo amico Alex dalle critiche: "Provate voi a farlo".

Piccolo incidente per Alex. Il giovane cantante, che è stato uno degli allievi più amati e apprezzati della ventunesima edizione di Amici, è finito al centro delle critiche sui social per un’esibizione fatta a Battiti Live On The Road. A difenderlo dalle critiche, però, ci ha pensato il suo amico LDA.

Alex criticato dopo Amici, la reazione di LDA

Alex è finito al centro delle critiche per un piccolo inconveniente accaduto a Manfredonia durante un’esibizione di Battiti Live On The Road. Tutto è nato quando l'ex allievo di Amici 21 stava cantando Sogni al Cielo e pare abbia stonato. Se alcuni presenti hanno assicurato di non aver sentito la stonatura, altri hanno iniziato a parlare di una presunta modifica della clip. Come riporta Biccy, l'potesi è stata però smentita da un utente, che ha rivelato di aver registrato il live in questione:

Dato che in molti utilizzano il mio video senza nessun tag per attestare che Alex Wyse non abbia steccato faccio chiarezza. Voglio spiegare quello che è successo quella sera a Manfredonia. Mi dispiace ma non è così come dite voi. Lui ha cantato ben quattro volte la stessa canzone e in una di queste volta è accaduto questo. Può capitare e non per questo lui non sa cantare.

Leggi anche Luigi Strangis: ecco a chi è dedicata la canzone Tienimi Stanotte

A difendere Alex dalle critiche ci ha pensato un suo ex compagno di scuola ad Amici. Stiamo parlando di LDA che, infastidito dalla situazione, è subito intervenuto sui social per dare il suo appoggio e sostegno al cantante di Sogni al Cielo, con cui ha stretto una bellissima amicizia che continua anche lontano dalle telecamere:

Fate una cosa, provate a cantarla voi questa canzone e poi mi dite. Lui è davvero bravissimo ve lo assicuro e credetemi che lo conosco bene e soprattutto non stona quasi mai.

Scopri le ultime news su Amici.