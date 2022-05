Amici 21, la rivelazione di Albe su Serena Carella: "Ho trovato una persona che..."

Gossip TV

Albe torna a parlare della sua storia d'amore nata ad Amici con la ballerina Serena Carella.

La storia d'amore nata nella scuola di Amici tra Albe e Serena Carella prosegue a gonfie vele. Intervistato da Whoopsee, il giovane cantante e ormai ex allievo di Anna Pettinelli ha rivelato alcuni dettagli e retroscena del suo rapporto con la ballerina di Raimondo Todaro.

Le dolci parole di Albe per Serena Carella dopo Amici

Albe e Serena hanno iniziato e concluso insieme il loro percorso ad Amici. A distanza di alcuni giorni dalla finale, che ha visto trionfare Luigi Strangis, il giovane cantante della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini è tornato a parlare della sua esperienza nel talent show e svelato alcuni retroscena della sua storia d'amore con la ballerina:

Mentre lei mi piaceva non pensavo diventasse una cosa così seria. Poi col passare del tempo non litigavamo mai, stavamo bene. Ho trovato una persona che come me, senza nulla togliere al passato, mi capiva quando avevo dei grandi obiettivi, che anche lei ha. Quando le parlavo dei miei progetti futuri, era una persona che riusciva a capirmi e diceva “Anch’io”. In un ambito diverso, mi capiva. Questa cosa mi ha strafatto sentire a casa proprio. Stare con Serena è proprio come stare a casa. Mi tranquillizza, è una mamma! E’ strano scriverle su Whatsapp, sono sincero. Anche se passano solo tre giorni che non la vedo fa strano perchè la vedevo tutti i giorni. Però tutta l’estate spero che staremo insieme!

Leggi anche Rudy Zerbi commenta il successo di LDA dopo Amici

Albe e Serena quindi sono più felici e innamorati che mai. Ricordiamo che, nel corso della finale di Amici 21, la ballerina ha vinto un'importante borsa di studio della durata di un anno a New York. Un traguardo davvero importante per lei, come ha rivelato a Whoopsee:

Ho imparato tanto ad Amici. Ero sempre lì attenta a tutto, a lavorare e a crederci. Ci ho sempre creduto fino in fondo. Ho avuto risultati e sono felice. Sono davvero felice per la borsa di studio. Ho sempre sognato l'America e quindi non posso che essere felice dell'opportunità che mi è stata data. Con Albe riusciremo a incontrarci per forza.

Scopri le ultime news su Amici.