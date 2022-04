Amici 21, la verità di Emanuele Filiberto sul rapporto con Stefano De Martino e Stash Fiordispino

Gossip TV

Il giudice del Serale di Amici 21 parla di Maria De Filippi e dei suoi colleghi Stefano De Martino e Stash Fiordispino.

Domani sera, sabato 30 aprile 2022, su Canale 5 andrà in onda la settima puntata del Serale di Amici. Nell'attesa, Emanuele Filiberto di Savoia ha parlato della sua esperienza come giudice insieme a Stefano De Martino e Stash Fiordispino e del rapporto che si è creato tra di loro.

La confessione del giudice di Amici 21

Emanuele Filiberto di Savoia ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Di Più Tv in cui ha parlato della sua esperienza come giudice del Serale di Amici. Esperienza che condivide, da ormai tre anni, insieme ai suoi colleghi Stefano De Martino e Stash, il frontman dei The Kolors. A proposito del loro rapporto, il principe ha confessato:

Ci vediamo anche fuori dagli studi televisivi. Andiamo a cena insieme, ci prendiamo in giro: scherziamo sul look di Stash, sulle vicissitudini sentimentali di Stefano. Loro mi trattano da principe aprendomi la portiera della macchina. Ci facciamo un sacco di risate.

Dopo aver parlato del rapporto speciale che lo lega ai giudici della ventunesima edizione di Amici, Emanuele Filiberto ha anche rivelato di sentirsi a volte fuori luogo su quella poltrona rossa e svelato un retroscena su Maria De Filippi:

Pensavo di essere un intruso, ma Maria De Filippi mi ha insegnato ad essere me stesso così quando mi siedo smetto di essere un principe!

Ricordiamo che l'appuntamento con il Serale di Amici è per domani, sabato 30 aprile 2022, in prima serata su Canale 5. I talenti ancora in gara sono: Luigi Strangis, Michele Esposito, Albe, Dario Schirone, Alex, Sissi, Nunzio Stancampiano e Serena Carella. Chi sarà il prossimo eliminato? Staremo a vedere!

