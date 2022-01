Amici 21: la registrazione della nuova puntata è stata annullata, ecco perché

Gossip TV

Salta la registrazione della prima puntata del 2022 di Amici.

Brutte notizie per i numerosi fan di Amici. La registrazione del talent show di Maria De Filippi, prevista per martedì 4 gennaio, è stata annullata. Nonostante ciò, però, lo speciale dovrebbe andare in onda su Canale 5 la prossima domenica 9 gennaio 2022.

Annullata la registrazione di Amici 21, ecco quando tornerà in onda

La registrazione della prima puntata del 2022 di Amici è stata annullata. Il motivo ancora non si sa, ma stando a quanto riportato da Blastingnews, le riprese potrebbero avvenire nei prossimi giorni: "Le prime riprese del 2022 potrebbero avvenire giovedì 6 o venerdì 7 gennaio, ma non ci sono ancora certezze a riguardo".

E ancora si legge: "Visto che il talent show tornerà su Canale 5 domenica 9, è presumibile che l'appuntamento in questione venga registrato con almeno 24 ore d'anticipo rispetto alla messa in onda, a meno che Maria De Filippi non decida di sorprendere i fan con uno speciale in diretta". Intanto, la produzione di Amici 21 ha deciso di allietare l'attesa dei telespettatori con un video inedito riguardante il Natale dei ragazzi in casetta.

Leggi anche Svelata la data di inizio del Serale di Amici 21, ecco quando andrà in onda

Nessuna notizia o riferimento a Crytical, che non è più apparso nei daytime del talent show. L'allievo di Anna Pettinelli non era in casetta neanche a Natale e Capodanno. Tra le tante ipotesi che i fan stanno facendo a riguardo, prevale quella in cui il giovane potrebbe essere in quarantena per via del Covid.

Scopri le ultime news su Amici.