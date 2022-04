Amici 21, la confessione di LDA: "È quando perdi le cose che ne capisci davvero il valore"

Gossip TV

LDA saluta tutti i suoi compagni prima di lasciare definitivamente la scuola di Amici.

LDA è stato uno dei ragazzi più amati e apprezzati della ventunesima edizione di Amici. Prima di lasciare definitivamente la scuola, il giovane cantante ha voluto fare un ultimo scherzo a Nunzio Stancampiano e dedicare parole di stima e affetto ad Alex.

Lo sfogo di LDA prima di lasciare Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21, è andato in onda il momento in cui LDA ha lasciato la casetta e salutato i suoi compagni di avventura. Dopo aver fatto un ultimo scherzo a Nunzio, il cantante della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ne ha approfittato per spendere alcune parole per i suoi compagni, in paricolar modo per Alex con cui ha stretto un bellissimo rapporto di amicizia:

Il lato umano che si è creato qua dentro da oltre a tutto. Voi conoscete tutto di me, a differenza anche dei miei amici più cari fuori, che non possono capire fino in fondo quello che provo. È questo che mi lega ancora di più a voi. È quando perdi le cose che ne capisci davvero il valore. Alex...per come sei cresciuto e per il padre che hai, credo che tu sia la persona meno viziato di tutti qui dentro. Tutte le vostre storie di sacrificio mi hanno migliorato. Nella mia campana di vetro sono realtà che non conoscevo.

Leggi anche Veronica Peparini e Anna Pettinelli commentano le coppie nate ad Amici

Quella di LDA è stata un'eliminazione davvero molto sentita sia fuori che dentro la scuola di Amici. Con la sua forte personalità, infatti, il giovane cantante è riuscito a entrare nel cuore di tutti. Ricordiamo che, con l'uscita di scena di Luca, i ragazzi ancora in gara al Serale sono: Luigi Strangis e Michele Esposito, Albe e Dario Schirone, Sissi, Alex, Serena Carella e Nunzio Stancampiano.

Scopri le ultime news su Amici.