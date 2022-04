Amici 21 in onda stasera la settima puntata del Serale: Ghali tra gli ospiti della serata

Gossip TV

Le Anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata del Serale di Amici 21.

Cresce l'attesa per la settima puntata del Serale di Amici, che andrà in onda stasera sabato 30 aprile 2022 in prima serata su Canale 5. Ospiti d'eccezione in studio l'iconico artista Ghali e il comico Nino Frassica.

La nuova puntata del Serale di Amici in onda stasera su Canale 5

Il conto alla rovescia è iniziato! Stasera, sabato 30 aprile 2022, andrà in onda la nuova e imperdibile puntata del Serale di Amici. Tre le squadre, capitanate dai sei professori della scuola, e nove i ragazzi ancora in gara: Albe e Dario Schirone, Luigi Strangis e Michele Esposito, Alex, Sissi, Serena Carella e Nunzio Stancampiano. Stando alle anticipazioni, anche questa settimana ci sarà una sola eliminazione.

Al ballottaggio finale finiranno un giovane cantante e un ballerino della ventunesima edizione di Amici. A grande richiesta tornerà sul palco del Serale l'immancabile sipario comico con Nino Frassica e il suo amato talent show "Amici Senior". Ospite speciale della puntata Ghali, che presenterà il suo nuovo singolo Fortuna estratto dal nuovo album che uscirà il prossimo 20 maggio.

Leggi anche Veronica Peparini mette alla prova Serena Carella

Non mancheranno gli scontri in studio tra i professori e i famosi guanti di sfida tra i CuccaTodo e Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. A giudicare le esibizioni dei ragazzi la giuria di Amici composta da Stefano De Martino, il principe Emanuele Filiberto e Stash Fiordispino. L'appuntamento è per stasera, sabato 30 aprile, in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.